Pingvinen Pondus, Rasmus Klump og Nordea-sælen.

Der var engang, hvor stort set alle danske banke uddelte særlige sparebøssefigurer til de yngste kunder – men den tid er tilsyneladende ved at være forbi.

Det fortæller flere banker, som Børsen har talt med.

I takt med at vi bruger færre kontanter, oplever bankerne nemlig, at efterspørgslen på sparebøsser i de senere år er faldet markant.

Spar Nord har således sat produktionen af sparebøsser i bero, mens Nordea helt har droppet den ikoniske sælbøsse.

Arbejdernes Landsbank, Ringkjøbing Landbo Bank og Sparekassen Kronjylland overvejer alle at følge i samme fodspor, siger talspersoner til Børsen.

Men trods den dalende interesse har Sydbank bevidst valgt at holde fast i bankens Rasmus Klump-sparebøsse.

Det er der en særlig grund til:

»Jeg tænker, det ville være ærgerligt, hvis vi ikke havde sparebøsser længere, for de har en vigtig funktion,« siger forbrugerøkonom i banken Ann Lehmann Erichsen til Børsen.

For hvor elektroniske penge føles abstrakte for et lille barn, er mønter og sedler lette at forstå.

En tung sparebøsse kan løftes og oversættes til »mange penge«, og når den bliver let, forstår banet i højere grad, at det har færre penge, forklarer hun.