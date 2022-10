Lyt til artiklen

Ikke siden 2013 har det været sværere at sælge boliger på markedet – og det er ikke usandsynligt, at det kan blive endnu værre.

Det mener Danske Bank, efter Boligsiden er udkommet med tal, der viser, at danskerne har ualmindelig svært ved at sælge sine boliger.

»Der er ikke mange gode nyheder fra boligmarkedet for tiden, og pilen peger entydigt nedad – især i de dyre områder.«

»Vi kan stå foran betydelige prisfald visse steder, og det kan komme til at gøre ondt, hvis man har købt sin første bolig på toppen og finansieret den med et flekslån uden mulighed for at beskytte sin friværdi,« mener Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank.

17.123 boliger blev der solgt i årets tredje kvartal, og der er således tale om et fald på 19 procent sammenlignet med boligsalget i årets andet kvartal, hvor der blev solgt 21.137 boliger.

Samtidig skal vi helt tilbage til 2013 for at se et lignende salgsresultat for tredje kvartal, som dengang lød på 16.548 solgte boliger. Boligsiden kalder det et kraftigt fald.

Ifølge Danske Bank er der flere årsager til det markant dyk.

»Når aktiviteten er så lav for tiden, skyldes det blandt andet, at købere og sælgere har svært ved at møde hinanden. Mange af de boliger, der er til salg i dag, blev sendt på markedet før renterne for alvor begyndt at stige, til en pris, der var bedre i overensstemmelse med en toneangivende realkreditrente på 1,5 end en på seks procent.«

»Det lader ikke helt til at være gået op for sælgere (og mæglere), for udbudspriserne har en tendens til at reagere langsommer end salgspriserne. Samtidig betyder de store renteudsving, at mange købere reelt har svært ved at vurdere, hvad en given bolig vil ende med at koste dem om måneden,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Arbejdernes Landsbank er enig og mener, at boligmarkedet står i en helt ny virkelighed.

»Den største faktor bag et vaklende boligmarked er den massive rentestigning i år. Renten på et fastforrentet lån er i dag på seks procent, mens det til sammenligning var to procent ved årsskiftet. Hertil er energipriserne steget og usikkerheden for fremtiden er blevet større.«

»Den dyrere finansiering, den dyrere hverdag og den forøgede usikkerhed sætter sig i efterspørgslen efter at købe bolig og i priserne.«

Tendensen er den samme over hele landet, men ifølge Danske Bank er opbremsningen særligt udbredt i København.