Hundredetusindevis af danskere er i disse uger på vej på sommerferie uden for Danmarks grænser. Visa/dankortet vil blive brugt flittigt i pool-barer, butikker og hæveautomater, men det er blevet markant dyrere at svinge kortet.

Fem store, danske banker har nemlig sat det såkaldte valutatillæg op med op til 50 procent. Det får nu Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at undersøge, om bankernes gebyr-hop er urimeligt høje og dermed i strid med betalingsloven. Det skriver DR.

Forbrugere, der shopper i udlandet, får på den måde en dårligere vekselkurs. Det kan senere betyde en ubehagelig overraskelse på kontoudtoget.

»Den prisstigning, vi har set, betyder samlet set, at bankerne årligt har opkrævet op imod et trecifret millionbeløb ekstra om året fra kunder, som har brugt Visa/dankort i udlandet. Det vil være helt lovligt, så længe gebyrerne ikke er urimeligt høje. Vi undersøger, om det er tilfældet,« siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald.

Det er blevet markant dyrere at bruge Visa/dankortet i udlandet. Foto: Nikolai Linares Vis mere Det er blevet markant dyrere at bruge Visa/dankortet i udlandet. Foto: Nikolai Linares

Jyske Bank og Danske Bank satte sidste år gebyret op fra 1 til 1,5 procent for brug af kort i Europa. I resten af verden steg det fra 1,5 til 2 procent.

Senere fulgte Nordea, Handelsbanken og Sydbank trop med samme stigning.

Jyske Bank og Nordea mener, at gebyrforhøjelsen er helt efter bogen.

»Vi mener, at de ændringer, vi har foretaget, er i overensstemmelse med reglerne, og vi opfatter det sådan, at vi har en god dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om den undersøgelse, de har iværksat,« oplyser Jyske Bank til Ritzau.

Heller ikke i Nordea mener, at det er noget at komme efter.

»Vi har valgt at hæve prisen på visakortet, men samtidig gøre mastercard billigere, fordi det er det, vi anbefaler vores kunder at bruge, når de er i udlandet, siger Mads Skovlund, der er direktør for Nordeas privatkundeafdeling, til Ritzau.