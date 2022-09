Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Opfordringen lyder til alle danskere, der er bekymrede for deres økonomi.

Afsenderen er storbanken Nordeas direktør for privatkunder.

»Som verden ser ud nu, skal langt de fleste af os begrænse vores forbrug,« siger Mads Skovlund i et interview med Finans.dk.

Her fortæller han, at banken generelt i øjeblikket oplever, at kunder er »nervøse og bekymrede. Det gælder både dem med store og små økonomier.

Og det er selvfølgelig de øgede omkostninger, der har ramt over en bred vifte igennem de seneste tid.

Der har været de dyrere dagligvarer.

Der har været de dyrere gasregninger.

Og senest er også elpriserne eksploderet.

»Vi snakker med mange kunder hver dag om, hvordan man kan skære ned,« konstaterer Mads Skovlund fra Nordea og kommer med en form for beroligelse til en række danskerne:

»Men økonomien er bredt set stadig solid hos danskerne med høje friværdier hos de fleste boligejere.«

En opgørelse fra Danske Bank har vist, at udgifterne for en gennemsnitlig børnefamilie i år er steget med 38.000 kroner. Og det er uden eventuelle udgifter til naturgas eller pillefyr.