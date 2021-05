Der er sket noget hos Lunar Bank i løbet af maj.

»Det er væltet ind med nye kunder i løbet af de seneste par uger, og det er vi sindssygt glade for,« siger bankdirektør Peter Smith.

Ifølge Berlingske er der i denne måned kommet over 12.000 nye kunder, hvilket er en stigning på 202 procent i forhold til april.

Der er sket, efter at banken i begyndelsen af måneden lancerede et nyt koncept, der går den modsatte vej af mange af landets banker: Luna Bank har valgt at give positive renter til kunderne – helt præcist 0,5 procent af et indestående op til 50.000 kroner i resten af 2021.

Kunne du finde på at skifte bank for få positive renter?

Herefter betaler man ikke negativ rente af indestående op til 250.000 kroner, og man behøver ikke at have en NemKonto i Lunar Bank for at adgang til goderne.

Og det har altså lokket mange nye kunder til i en tid, hvor banker på stribe omvendt har sænket grænsen for, hvornår man som kunde skal betale for at have penge stående i banken. Her er grænsen mange steder nu rykket ned til 100.000 kroner.

Det fik blandt andet sidst i april erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at reagere:

'Det kan ikke blive ved på denne her måde. Bankerne nærmest snubler over hinanden over de seneste måneder, hvor de har rykket på grænsen, så flere og flere danskere skal betale penge for at have deres egne penge stående i banken,' skrev han på Facebook, men fik dog siden kritik fra bankerne selv for udtalelsen.

Hos Lunar Bank vil man ikke garantere, at grænsen for negativ rente også i al fremtid vil ligge på 250.000 kroner.

»Men det ville da være at skyde sig selv i foden, hvis vi ændrede vores grænser i morgen. Vi vil bevise, at vi er en anderledes bank, og vi mener, at vi i øjeblikket rammer de andre banker der, hvor det gør rigtig ondt,« siger Peter Smith dog til Berlingske.

I forbindelse med lanceringen af den positive rente, sagde bankdirektøren til B.T. om baggrunden for at gå mod de andre danske bankers strategi:

»Vi er sat i verden for at udfordre banksektoren, og vi har en ambition om at få mange nye kunder ind,« lød det fra Peter Smith:

»Vi har en anden bankstruktur. Vi er meget billigere i drift og har ikke fine bankfilialer og dyre lønninger. Når man driver tingene billigere, har man også bedre muligheder for at give noget tilbage til kunderne. Og når nu alle andre banker går den anden vej, synes vi, at det er det rigtige tidspunkt.«