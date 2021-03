Hvad der skulle have været en positiv nyhed, endte med en regulær shitstorm for Nordjyske Bank.

Banken uddeler hvert år priser til nordjyske foreninger eller klubber, og i år gik priserne til Løkken Surf Klub, Social Sundhed Aalborg og Østerby Landsbyråd.

Det skriver Nordjyske.

Og selvom de tre vindende foreninger poserede med store smil på billeder, så var virkeligheden og stemningen en helt anden i kommentarsporet på Facebook.

Her var der nemlig flere, der skrev, at det var 'svineri' og at 'konkurrencen var helt til grin'.

»Fy for satan hvor er jeg glad for, at jeg ikke er kunde hos jer,« lød det også.

De var slet ikke tilfredse med de tre vindere. Det skyldes, at folk selv kunne stemme på klubber og foreninger.

Og her fik Kattehjemmet Bæklunds Venner over 7.000 stemmer. Klart flest af alle. Og 2.000 flere end den forening, der løb med andenpladsen.

Men de fik ingen pris.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Derfor måtte Nordjyske Bank straks forklare sig i et forsøg på at redde sig ud af shitstormen.

Det viser sig nemlig, at mange havde misforstået konceptet.

Afstemningen var nemlig kun til for at udvælge ti klubber eller foreninger, som skulle vurderes af en dommerkomité sammen med ti andre klubber eller foreninger, som dommerkomitéen selv havde udvalgt.

Herefter var det op til komitéen at udvælge de tre vindere. Så vinderne havde de almene borgere altså slet ikke indflydelse på.

»Det er helt bevidst, at vi har gjort det sådan. For det skal ikke være sådan, at store foreninger med mange medlemmer automatisk vinder, for der kan også være gode initiativer i små foreninger, vi lige så gerne vil bakke op om. Så det er altså for at sikre, at vi får alle i betragtning,« siger bankdirektør Claus Andersen til Nordjyske.

Han fortæller, at han er ked af, at de har modtaget så mange negative kommentarer, og at man fremover vil se på, om der skal laves noget om eller om det skal formuleres anderledes, så det ikke sker igen i fremtiden.

Det var tredje gang, at banken uddelte priserne.