Det har i mange år været særdeles billigt at låne penge.

Ja, hvis ikke det var for bidraget til realkreditinstituttet, ville danske boligejere i en periode have fået penge for at låne til deres hus.

Den tid er slut, og 2022 har blandt andet været synonym med massive rentestigninger.

Og hos Nordea er man særligt bekymrede for de danskere, der har de såkaldte rentefølsomme lån som F-Kort, Kort Rente og så videre.

Det skriver Finans.

Ens for de rentefølsomme lån er, at renten er fast i seks måneder, hvorefter deres udregnes en ny.

Det betyder samtidig, at der kan tilbydes en lavere rente, og det har i mange år lokket boligejere til at vælge dette lån.

Men efter mange år med en mikroskopisk rente, ligger de rentefølsomme lån nu med en rente på omkring tre procent.

En udvikling, der bekymrer chefanalytiker hos Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

»Mange ved godt, at renten er steget, men jeg kan være lidt bekymret for, om nogle boligejere alligevel bliver forskrækkede over regningens størrelse, fordi de i mange år har været vant til en ualmindelig lav rente og formentlig har indrettet deres liv derefter,« siger Lise Nytoft Bergmann til Finans.

Det betyder eksempelvis, har Finans udregnet, at det på et tidspunkt i 2019 kun kostede 445 kroner om måneden efter skat at have et afdragsfrit lån af denne type på en million kroner.

I dag koster det 2.320 kroner om måneden efter skat.