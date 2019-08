'Vi oplever desværre, at der lige nu er svindlere, der udgiver sig for at være bl.a. Sparekassen, Nets, Netflix eller Skat'.

Sådan indleder Sparekassen Sjælland-Fyn en kraftig advarsel.

Telefonsvindlere forsøger, ifølge sparekassen, at lokke personer til at videregive personlige oplysninger som f.eks. NemID, samt kort- og kontooplysninger.

Sparekassen skriver i advarslen, at svindlen typisk foregår ved, at svindlerne ringer op fra sparekassens nummer, så man ikke fatter mistanke.

Tager man telefonen, vil en person i den anden ende sige, at vedkommende ringer fra Sparekassen Sjælland-Fyn, og at der er nogen, der forsøger at hæve penge på ens konto.

Svindleren vil derudover fortælle, at det haster, hvis de skal nå at forhindre uvedkommende i at hæve penge fra kontoen. Derfor bliver man bedt om, at man udleverer koder til sit Nem-ID.

Svindleren vil også sige, at man vil modtage en SMS med en sikkerhedskode, som man skal oplyse, mens vedkommende er i røret.

Herefter vil svindleren lægge på, efter at have forsikret sit offer om, at alt nu er under kontrol - og at et tyveri er forhindret.

Det er dog langt fra virkeligheden. Offrene vil med al sandsynlighed efterfølgende opleve, at deres konto bliver tømt for et større beløb.

Sparekassen Sjælland-Fyn advarer om, at selvom svindleren i røret måske nok lyder venlig, skal man aldrig udlevere private oplysninger.

De gør samtidig opmærksom på, at Sparekassen aldrig ville bede om personlige oplysninger i et sådant opkald.

Sparekassen Sjælland-Fyn opfordrer til, at man kontakter dem med det samme, hvis man er kunde og er kommet til at give sine oplysninger væk.