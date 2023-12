Spar Nord advarer onsdag deres kunder.

'Vi ser en stor stigning i forsøg på svindel,« skriver banken i en besked.

Samtidig opfordrer man til at huske en række råd, der er vigtige, hvis man ikke ønsker at blive snydt.

De lyder blandt andet, at man ikke skal regne med, at en person er troværdig, blot fordi de ringer fra det korrekte telefonnummer. Man må heller aldrig lave en overførsel, hvis nogen forsøger at overtale en til det. Og endelig må man aldrig udlevere sit MitID eller kortoplysninger.

'Bliver du kontaktet og bedt om at udlevere MitID eller kortoplysninger via telefonen, så afbryd straks samtalen og kontakt os,' skriver Spar Nord videre.

