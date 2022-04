Nu er der godt nyt om forskningen i Alzheimers.

Et nyt, internationalt studie slår fast nemlig fast, at forskere nu kan finde ud af, hvem der er i størst risiko for at få den frygtede sygdom.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Fra Danmark har professor og overlæge Ruth Frikke-Schmidt indgået i ledelsen af samarbejdet med European Alzheimers & Dementia Biobank.

Sammen med kollegaer fra Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospital har hun bidraget med mere end 10.000 genundersøgelser samt statistiske analyser.

»For at kunne forbedre behandlingen af Alzheimers er det essentielt at kende sygdommens genetik og de mekanismer, som karakteriserer sygdommens udvikling i hjernen. Studiet kommer til at ændre den måde, vi forstår de underliggende årsager til Alzheimers demens,« siger hun i en pressemeddelelse.

Først og fremmest baner studiet vejen for at gøre det muligt ud fra genanalyse at vurdere, hvor stor risiko den enkelte har for at udvikle Alzheimers.

Derudover bekræfter studiet, at problemer i immunforsvaret er en væsentlig risikofaktor, og at en bestemt type immunceller, der fungerer som 'affaldsopsamlere', er på spil ved Alzheimers.

Derudover viser studiet for første gang, at en bestemt signalvej mellem celler også er involveret i sygdommen.

Endeligt bekræfter studiet også to velkendte processer i sygdomsudviklingen.

Det drejer sig om ophobning af stoffet amyloid-beta peptid samt ændringer i det såkaldte Tau-protein i hjernen.

Opdagelserne kan bruges til at åbne nye veje for forskning i behandling af den alvorlige sygdom, som 87.000 danskere lever med.