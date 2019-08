Siden april er fem hadprædikanter blevet fjernet fra liste, der giver indrejseforbud i Danmark.

Den australske muslim Ismail al-Wahwah opfordrede i en tale på Nørrebro i 2017 indirekte til væbnet kamp mod vestlige politikere og jøder.

På den baggrund endte han på daværende udlændingeminister Inger Støjbergs (V) såkaldte hadprædikantliste og fik et medfølgende forbud mod at rejse ind i Danmark.

Men tirsdag er prædikanten, der er en ledende figur i den australske afdeling af Hizb ut-Tahrir, blevet fjernet fra Udlændingeministeriets sanktionsliste for udenlandske religiøse forkyndere.

Dermed må han igen rejse ind i Danmark og prædike for danske muslimer.

Det skriver Berlingske onsdag.

Siden april er i alt fem hadprædikanter blevet fjernet fra listen. Af dem er fire muslimske forkyndere. Én er Terry Jones, en amerikansk prædikant der har talt hadsk om homoseksuelle, skriver avisen.

I ingen af ovenstående tilfælde er Udlændingestyrelsen eller Udlændinge- og integrationsministeriet kommet med en forklaring på, hvorfor de pågældende nu igen kan rejse ind i Danmark.

En plads på listen resulterer i et indrejseforbud på to år ad gangen, hvorefter det kan forlænges løbende.

På Berlingskes forespørgsel om, hvad der har ændret sig i de konkrete tilfælde, har Udlændingestyrelsen ikke leveret et svar.

Man henviser i stedet til bemærkningerne i lovteksten til "liste over udenlandske religiøse forkyndere".

Berlingske har spurgt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, hvad hans holdning er til, at de benævnte hadprædikanter igen må rejse til Danmark, og om han som minister vil sikre større åbenhed om listen.

I et skriftligt svar skriver ministeren:

- Sanktionslisten er med til at sikre, at hadprædikanter med meget ekstreme holdninger ikke rejser ind i Danmark. Og den er med til at forhindre, at de her prædikanter undergraver danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser.

- Jeg har fuld tiltro til Udlændingestyrelsens vurdering af, hvem der skal være på listen. Og så har jeg i øvrigt ikke nogen intentioner om at ændre på ordningen, lyder det.

/ritzau/