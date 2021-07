Bananchips tilbagekaldes – de indeholder salmonella.

Det er virksomheden The Whole Company Food A/S, der tilbagekalder en række produkter, der indeholder bananchips. En form for mix af tørret frugt og nødder, og poser med kun bananchips.

Det drejer sig om disse produkter:

Bananchips. Nettovægt: 200g. Stregkode: 5710183054510. Batchnummer: 8008853. Holdbarhedsdato: 24.09.2021

Bananchips. Nettovægt: 250g. Stregkode: 5710183054176. Batchnummer: 8008635. Holdbarhedsdato: 16.09.2021

Bananchips. Nettovægt: 300g. Stregkode: 5710183003488. Batchnummer: 8008730. Holdbarhedsdato: 16.09.2021

Bananchips. Nettovægt: 500g. Stregkode: 5710183003129. Batchnummer: 8009103. Holdbarhedsdato: 20.10.2021

Hawaii mix. Nettovægt: 400g. Stregkode: 5710183003341. Batchnummer: 8008732. Holdbarhedsdato: 16.09.2021

Poserne er solgt i dagligvarebutikker i hele landet og i online-butikker.

Man tilbagekalder også en række snackposer, der er solgt i Tiger-butikker landet over.

Det drejer sig om disse produkter:

Bananchips. Nettovægt: 125g. Stregkode: 0200024014186. Batchnummer: 8008634. Holdbarhedsdato: 16.09.2021

Sødt og Salt. Nettovægt: 800g. Stregkode: 5710183003822. Batchnummer: 8008955. Holdbarhedsdato: 02.07.2021

Mysli mix. Nettovægt: 150g. Stregkode: 0200024014827. Batchnummer: 8008911. Holdbarhedsdato: 30.09.2021

Mysli mix. Nettovægt: 150g. Stregkode: 0200024015635. Batchnummer: 8009035. Holdbarhedsdato: 14.10.2021

Fødevarestyrelsen skriver på deres hjemmeside:

»Der er risiko for smitte med salmonella. Symptomerne er blandt andet diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.«

Har man købt produktet, opfordres man til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.