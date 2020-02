Mogens Vemmer, der var mangeårig chef for B&U-afdelingen, er død i en alder af 84 år, skriver Politiken.

DR's navnkundige B&U-chef Mogens Vemmer, der blandt andet er kendt som manden bag populære børneprogrammer som "Bamse og Kylling" og "Kaj Andrea" er død, 84 år.

Det skriver Politiken.

Tilbage i 1968 blev han chef for det, der hed Børn og ungdomsafdelingen i Danmarks Radio. Her omdannede han afdelingen til en rugekasse for talenter, der kom til at præge børnefjernsyn, skriver Politiken.

Han var med under hele børne-tv's guldalder, hvor han blandt andet introducerede seerne for navne som Jesper Klein og Poul Nesgaard.

Han stoppede som chef i 2000, hvorefter han fortsatte som mentor. Seks år senere udgav han sine erindringer i en bog med titlen "Fjernsyn for dig".

Mogens Vemmer var egentlig uddannet som lærer. Han havde studeret på Blaagaard Seminarium, hvor han i studietiden var vikarierende "studenterspeaker" i det, som dengang blev kaldt Statsradiofonien.

Det var blandt andet det speakerjob, der gav ham lyst til at prøve kræfter med radiomediet, skriver Journalisten dengang han stoppede som chef B&U-afdelingen i år 2000.

Han var også manden bag programmerne "Ingrid og Lillebror" og "Poul og Nulle".

/ritzau/