Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Frugtige og farverige rygepinde, der smager af slik, er blevet den nye trend i Danmark.

Tirsdag skrev B.T., at børn helt ned til 11 år er begyndt at inhalere de såkaldte 'elf bars' og 'puff bars', som de kan købe via sociale medier.

Det skaber bekymring. Ikke mindst fordi de er fyldt med nikotin.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, skrev tirsdag på Twitter, at der er tale om et »alvorligt problem«.



Han har derfor indkaldt både TikTok, Facebook, Snapchat, Sikkerhedsstyrelsen og flere andre til et møde torsdag i Sundhedsministeriet.

Oliver Hansen, indehaver hos eVape, har et bud på, hvordan den nye tendens kan bremses.

»Jeg er overbevist om, at hvis man ophævede smagsforbuddet, ville man se enden på det kæmpe sorte marked, der er under opsejling,« siger han.

De nye e-cigaretter går under navnet 'elf bars' og 'puff bars'. De er både ulovlige at sælge og ryge i Danmark.

eVape er under Sikkerhedsstyrelsen stramme greb – mens teenagere kan købe ulovlige e-cigaretter på nettet, i kiosker og i skolegården uden kontrol. Vis mere eVape er under Sikkerhedsstyrelsen stramme greb – mens teenagere kan købe ulovlige e-cigaretter på nettet, i kiosker og i skolegården uden kontrol.

I april 2022 blev det politisk besluttet, at der skulle indføres et smagsforbud på de elektroniske pinde, med det formål at færre unge ville falde i nikotinfælden.

Men det har haft den modsatte effekt, mener Oliver Hansen.

»Den her udvikling med, at flere unge ryger smagspinde, er udelukkende startet efter smagsforbuddet trådte i kraft. Der er ingen kontrol med det længere,« siger han og fortsætter.

»Teenagere køber dem på nettet og sælger dem videre til børn. Voksne, der prøver at stoppe med at ryge, køber også smagspindene for netop at komme væk fra tobakssmagen, og derfor skabes det sorte marked,« siger han.

Selvom Oliver Hansen har en kommerciel interesse for e-cigaretter, mener han, at situationen er ude af kontrol.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn med butikker, der sælger e-cigaretter.

Oliver Hansen mener dog, at både teenagere, kiosker og privatpersoner kan købe sig til den nye dille uden kontrol.

»Der er intet til hinder for, at man kan gå ned i en kiosk eller bestille dem på nettet som både ung og gammel. Hvis der ikke var et smagsforbud, kunne man sælge dem under kontrol og til personer over 18 år,« afslutter han.