Bagmænd fik milliardfradrag i hemmeligt forlig

Nogle bagmænd har i en meget omtalt sag om svindel med dansk udbytteskat fået lov til at trække milliarder fra i det forlig, de har indgået med Skattestyrelsen. Det skriver Politiken og TV2. Skattestyrelsen afviser i en pressemeddelelse mediernes udlægning.

Donald Trump kalder Ukraine-sag for spild af tid

Præsident Donald Trump kalder Ukraine-sagen et ”svindelnummer” kort efter midnat dansk tid på et pressemøde. En udskrift af opkaldet mellem Trump og Ukraines præsident viser imidlertid helt klart, at Trump har bedt Ukraines præsident undersøge Joe Biden, og det er alvorligt, mener redaktør.

Boris Johnson til parlamentet: Følg mit brexit eller fyr mig

I kan stemme for en mistillidsafstemning mod mig. Sådan lyder udfordringen fra premierminister Boris Johnson til oppositionen i det britiske underhus, efter at den britiske højesteret har underkendt suspenderingen af parlamentet. Dermed fortsætter kampen om den britiske udtræden af EU.

Regeringen vil droppe sparekrav på uddannelser

Regeringen foreslår at stoppe de årlige faste besparelser på uddannelse - det såkaldte omprioriteringsbidrag. Hvis forslaget bliver stemt igennem i den kommende finanslov, vil det betyde en annullering af besparelser på 300 millioner kroner i 2020.

Irans præsident vil ikke møde Trump mens sanktioner gælder

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger onsdag nej til at mødes med USA's præsident, Donald Trump, under FN's Generalforsamlings samling i New York. Det gør han trods et europæisk forsøg på i sidste øjeblik at få de de to parter til at tale med hinanden.

Cityringen indvies efter talrige forsinkelser

Rejsekort og busbilletter bliver overflødige søndag i København, hvor der er fri rejse med metro, bus og S-tog. Det sker i forbindelse med indvielsen af den nye metrolinje, Cityringen. Linjen skulle have stået klar i december sidste år, men har været forsinket ad flere omgange.

To millioner vilde dyr er dræbt i skovbrande i Bolivia

Flere end to millioner vilde dyr er blevet dræbt i voldsomme skovbrande, som har plaget Bolivia, herunder talrige pumaer, jaguarer og lamaer. Det oplyser eksperter i miljø og dyreliv onsdag aften dansk tid. Flammerne har ødelagt store skov- og græsområder i regionen Chiquitania.

