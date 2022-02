Ekskrementer og spor efter bid i isolering fra skadedyr får fødevarestyrelsen til straks at lukke for produktionen i kælderen i et bageri i Aarhus Vest.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport.

Her står der, at der i bageriets kælder, hvor personalet har toilet, er konstateret spor af ekskrementer og bid i isoleringen ved melsilo fra skadedyr.

Samtidig skriver fødevarestyrelsen, at de ansatte går på toliet i lokalerne, og at døren til kældertrappen og baglokalet stod åben, hvorfor der var direkte adgang fra de ubehagelige fund til fødevarer som brød og kager.

Og det er altså det, der får fødevarestyrelsen til straks at give et forbud mod produktion i kælderen for bageriet.

Personalet i bageriet forklarer overfor Fødevarestyrelsen, at der vil blive ryddet op, og at der er monteret en dørlukker på kælderdøren.

Og det er ikke hvilket som helst bageri. Det er nemlig Fru Nielsens Bageri, der både har en butik i Aarhus V og på Trøjborg i Aarhus.

Og det er altså butikken i det vestlige Aarhus, Fødevarestyrelsen har været forbi.

Besøget her ender med en politianmeldelse.

Det sker, efter der i kontrollen bliver gjort flere fund, der vidner om en yderst dårlig rengøring.

»Der er i køleskab i butikken, hvor der opbevares dåser udbudt til salg, skimmel-lignende vækst under hylderne. I baglokale, hvor der opbevares fødevarer, er der sorte belægninger og massiv spindelvæv ved siden af opvaskemaskinen.«

»Indvendig i opvaskemaskinen er der massive sorte belægninger af skidt og snavs. Der er skimmel-lignende vækst påkanterne på køleventilation i kølerummet,« står der.

De ansatte fortæller til Fødevarestyrelsen, at de vil tage kontakt til ejeren og få rengjort forholdene.

Men heller ikke her stopper fundene. Det blev nemlig til alle gode gange tre for bageriet.

De sidste fund har fået overskriften 'vedligeholdelse' eller mangel på samme, fristes man til at sige.

I rapporten fremgår det, at der i kølerummet er en flise i stykker. I baglokalet er der flere steder fliser i stykker og hul ned bag ved fliser. På væggen mellem baglokale og butik er stykker af fliser faldt af, så der er åbent ind til puds. Der opbevares fødevarer i begge lokaler

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Fru Nielsens Bageri, Nils Schjøtt Nielsen, men han havde ikke lyst til at udtale sig.

Udover bageriet i Aarhus Vest ligger Fru Nielsens Bageri på Tordensskjoldsgade på Trøjborg i Aarhus.

Her blev der i maj 2021 konstateret rotter, hvilket medførte en lukning, mens problemet blev bekæmpet.

»Vi har haft kamera i kloakken i går og har destrueret alle vores råvarer. Vi er nu i dialog med vores udlejer om at få udbedret de skader, som skal til, for at vi kan åbne op igen,« skrev de dengang på Facebook.

Forbuddet, der er blevet givet mod bageriet i Aarhus V, gælder, indtil Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg ophæver forbuddet.

Udover forbuddet fik butikken også en vejledning i skadedyrsbekæmpelse.