Et bageri i Sønderjylland har for tredje gang fået en sur smiley efter et besøg af Fødevarestyrelsen. Medindehaver står uforstående over for kritikken.

En ventilator på gulvet, der kan blæse skidt fra gulvet på det færdigbagte brød. En beskidt rugbrødssprøjte samt et kølerum med begyndende skimmelsvamp på en lampe.

Det er nogle af de kritikpunkter, som Fødevarestyrelsen er kommet med, efter de for tredje gang er kommet med kritik af Sønderjysk Rugbrødsbageri i Hellevad i Sønderjylland.

Alle tre gange er kontrolbesøgene resulteret i sure smilyer, politianmeldelser for overtrædelser af fødevarelovgivningen og bøder. Det skriver Jydske Vestkysten.

Kontrolbesøget den 25. juli varede tre timer og 40 minutter, og af kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen fremgår det, at Sønderjysk Rugbrødsbageri har store problemer med hygiejnen.

Hos Sønderjysk Rugbrødsbageri står man uforstående over for det seneste kontrolbesøg.

»Jeg har sørget for ekstra rengøring, og vi forstår det ikke helt. Mine ansatte er også meget overraskede. Vi kan ikke gøre mere rent, end det vi gør, men der vil selvfølgelig altid være nogle småting, siger Michael Andersen, medejer af Sønderjysk Rugbrødsbageri, til avisen.

Ifølge kontrolrapporten kan Sønderjysk Rugbrødsbageri forvente flere besøg af Fødevarestyrelsen i den nærmeste fremtid.