Kom ind og få stegt din and, gås eller flæskesteg i en ovn juleaftensdag.

Helt gratis.

Det tilbud har Byens Bager Broby på Fyn besluttet at give de lokale, skriver fyens.dk

I to tidsrum juleaftensdag stiller bageren ovnen til rådighed, så du kan komme og få din mad til julemiddagen stegt.

Tip til en billigere jul Læg et budget. Den bedste måde at holde styr på penge i julen er ved at lægge en plan og et budget. Lav en liste, kig efter tilbuddene og planlæg dine indkøb.

Tal om den økonomiske situation. Økonomien presser alle i mere eller mindre grad, så vær ærlig og aftal med gæsterne og familien, at f.eks. gaveindkøbet bliver anderledes i år. Hvis man ikke taler om situationen, vil mange måske købe den vanlige mængde gaver ud fra en formodning om, at det gør alle de andre også.

Vær kreativ med gaverne. Genbrugsgaver er ofte billige og så er de bedre for klimaet. Jeg har endda hørt om familier, der har givet deres helt små børn deres eget ubrugte legetøj i kalendergaver. Barnet opdagede det ikke og fik genoplivet legetøjet.

Spar på maden og undgå madspild. Mange genkender nok, at man får lavet meget mere mad end maven kan rumme. Til julefrokosten starter man jo typisk med sild og fiskeretter, hvor alle er mest sultne. Derfor skal du regne med, at der bliver spist godt af dem. Kød er også ofte den dyre post, så du kan derfor med fordel begrænse udvalget og mængderne af de lune retter efterfølgende.

Også til julemiddagen den 24. kan man overveje, om man både har behov for and og flæskesteg. Forsøg også at regne på, hvor meget du skal købe ind. Faktisk skal du kun bruge 600-800 gram mad per person til et måltid julemad.

Spar på julelyset.LED-lyskæder bruger væsentligt mindre strøm end gamle lyskæder med glødepærer. Hvis du har en gammel lyskæde med glødepærer, kan det være billigere for dig at købe en ny LED-lyskæde end at genbruge din gamle.

Del transporten. Har du lang vej til julefejringen, så tænk i smarte billigere løsninger for transport. Der kan være en god del at spare ved f.eks. sammenkørsel med enten venner og familie eller med fremmede julerejsende via sammenkørselssider. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Helt konkret er det klokken 9-12 eller klokken 12-15 på lørdag 24. december, det er muligt at bruge ovnen.

»Jeg kan have, hvad der svarer til 20 husholdninger ad gangen. Så hvis den bliver fyldt begge gange, svarer det til 40 husholdninger,« siger Signe Duvander, der driver bageriet, til fyens.dk.

Man skal dog skynde sig lidt at komme forbi bageriet, hvis man skal låne ovnen på lørdag.

Signe Duvander har foreløbig sat onsdag klokken 17 som frist for at bestille plads i ovnen.

(Arkiv) En bager har besluttet at lade lokale få lov at låne ovnen helt gratis juleaftensdag. Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere (Arkiv) En bager har besluttet at lade lokale få lov at låne ovnen helt gratis juleaftensdag. Foto: Louise Leth-Espensen

B.T. har allerede fortalt, hvordan mange danskere på grund af de voldsomt stigende priser må spare denne jul.

Rekordmange søger om julehjælp i Mødrehjælpen og Røde Kors.

Og senest har Rikke Skafte, der er mor til to piger fortalt, hvordan hun er nødt til at finde mad i skraldespande.

»Det er forfærdeligt, man er nødt til det. Det ser jo sundhedsskadeligt ud. Det er klamt, og det lugter. Men det er desværre virkeligheden for rigtig mange mennesker,« sagde Rikke Skafte til B.T.