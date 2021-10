Ingen vil formentlig synes om at finde afføring fra mus i nærheden af sine fødevarer.

Det var dog netop, hvad Fødevarestyrelsen fandt ved en bager for lidt over en uge siden. Bare en meter fra en hylde med nødder, kakaomarcipan og marengskager.

Det er hos Torvebageren i Odensebydelen Sanderum, hvor det knap så lækre fund blev gjort 13. oktober.

Det resulterede i en sur smiley og forbud mod at sælge varer fra kælderlageret, hvor det uappetitlige fund blev gjort.

Fødevarestyrelsen fandt også gnavemærker i forskellig emballage. I kælderens bagerste lokale, hvor emballagen stod, var der desuden muse-ekskrementer på »adskillige hylder« og et åbent vindue, hvor et net var gnavet i stykker.

»Vi har ikke set, at der var kommet mus ind i kælderen. Vi er fem mand, der er dernede dagligt, og der er ingen af os, der har set det. Det er en fejl fra vores side,« siger indehaver Thomas Pinderup Kristensen.

Bageren modtog en bøde på 20.000 kroner fra Fødevarestyrelsen for de omtalte forhold.

»Vi har smidt alle varerne ud og fået gjort rent dernede og fået nye varer hjem,« fortæller Thomas Pinderup Kristensen.

Han understreger, at det var en mus, der havde gnavet sig vej til kælderen. Havde det været en rotte, så havde Fødevarestyrelsen lukket hele butikken, ifølge bageren.

»Når jeg fortæller vores kunder om det, så siger de: ‘Nå, var det bare en mus?’. Men selvfølgelig skal vi heller ikke have mus.«

Fredag var Fødevarestyrelsen igen forbi bageren for at følge op. Her fik bageren igen en glad smiley.

»Der var ikke noget at komme efter, det var perfekt det hele, og alt er bragt i orden,« siger Thomas Pinderup Kristensen.