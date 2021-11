En spandauer bliver også populært kaldt for 'bagerens dårlige øje'.

Da Fødevarestyrelsen i sidste måned besøgte en lokal kendt bagerbutik i Kongens Lyngby, var det dog ikke wienerbrødet, der fik dem til at pudse brillerne en ekstra gang.

Det var derimod bagerbutikkens eklatante mangel på kontrol og overblik over rengøringen og fødevarehygiejnen.

Tilbage står nu spørgsmålet om, hvorvidt bageriet med det noget ubeskedne navn Den Helt Rigtige Bager bør konsultere en numerolog.

Synes du, at Den 'Helt Rigtige Bager' bør skifte sit navn i kølvandet på det seneste kontrolbesøg?

Fødevarestyrelsen var i hvert fald så utilfredse med lugten i bageriet, at de kvitterede med to bøder på i alt 30.000 kroner samt en meget sur smiley.

Det skyldes blandt andet en temperaturoverskridelse på mere end 250 procent i flere letfordærvelige fødevarer, der maksimalt må opbevares ved fem grader.

»Følgende er konstateret: Lufttemperatur i kølebord i udsalgsområde er målt med luftføler til plus 15,5 grader. Der opbevares blandt andet kogt skinke, opvarmet, nedkølet kylling og roastbeef i kølebord. Kernetemperatur i stegt kylling er målt med indstiktermometer til plus 17,7 grader,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Bageriet sagde – ifølge rapporten – at de ville kassere fødevarerne og justere temperaturen. Men det var altså ikke nok til at slippe uden om en bøde på 15.000 kroner for sjusk med fødevarehygiejnen.

Den Helt Rigtige Bager ligger på Gammel Bagsværdvej i Kongens Lyngby. Foto: Google Street View Vis mere Den Helt Rigtige Bager ligger på Gammel Bagsværdvej i Kongens Lyngby. Foto: Google Street View

Den voldsomme temperaturoverskridelse var dog som nævnt ikke bagerbutikkens eneste brøde.

Også rengøringen var gået fuldstændig i kage.

»Følgende er konstateret: Langs kanter, hvor der opbevares uemballerede flødeboller, er der ansamlinger af støv og snavs. På gulv under paller og langs kanter på lager i kælder er der ansamlinger af sort snavs, støv og ældre madrester. Og dør til kølerum i kælder fremstår med sort snavs i bunden,« står der i kontrolrapporten efterfulgt af en sætning, der sikkert vil få nakkehårene til at rejse sig hos de fleste kunder.

Om ikke andet så hos dem, der lider af araknofobi, bedre kendt som edderkoppefobi.

»Område omkring melsilo på lager i kælderen fremstår med massive ansamling af spindelvæv og edderkopper,« står der i kontrolrapporten.

Det udløste yderligere en bøde på 15.000 kroner til Den Helt Rigtige Bager, der angivelig også godt kunne se, at der var plads til forbedring.

»Vi skal blive bedre til det,« bemærkede virksomheden ifølge kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen fandt også anledning til at kritisere, at bagerforretningen ikke var tilstrækkeligt skadedyrssikret mod eksempelvis mus og rotter.

Der blev således fundet »store huller« i udluftningskanalen i et lokale i bageriets kælder.

Forholdet blev dog vurderet som en bagatel ud fra de andre omstændigheder, som Fødevarestyrelsen anså for at være en større, direkte trussel mod fødevaresikkerheden.

Det er ikke første gang, at bagerbutikken har fået kritik af Fødevarestyrelsen for at slække på fødevaresikkerheden. I april fik Den Helt Rigtige Bager en indskærpelse, hvilket svarer til en advarsel.

Årsagen var også dengang manglende rengøring, og bagerægteparret har dermed fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på to ud af de sidste fire kontrolbesøg.

Den Helt Rigtige Bager ejes af ægteparret Steen Friis Nielsen og Berit Lindeschou Tromborg-Nielsen. Førstnævnte er også formand for indkøbsforeningen BagerGruppen, der arbejder for at skaffe håndværksbagere bedre aftaler med leverandører.

Da B.T. fanger parret over telefonen, er de stadig noget brødebetyngede over resultaterne fra kontrolbesøget, der fandt sted 20. oktober.

»Vi lægger os fladt ned og beklager mange gange,« lyder det fra bagerparret, der mener, at de har været inde i 'en tychobrahesperiode'.

Et udtryk, der stammer fra den verdenskendte danske astronom Tycho Brahe (1546-1601), som lavede en liste med 32 dage, som han mente havde en uheldig kraft over sig, og hvor man skulle passe særligt på. De såkaldte tychobrahesdage.

»Alting er bare gået galt. Vi har været underbemandede, og flere ting er gået i stykker. Det beklager vi, og vi erkender fuldt ud vores ansvar. Vi har fået rettet op på tingene efterfølgende, og det går den rigtige vej nu,« siger ægteparret.

Til næste år kan de fejre 35-års jubilæum med deres forretning. Der er derfor blevet slået et skår eller to i den faglige stolthed. Ægteparret oplyser, at de aldrig før har fået en bøde i samme kaliber som bødeforlægget på de 30.000 kroner.

»Vi er dybt chokerede over bøden, men vi har taget den til os og arbejdet med tingene.«

Så I mener altså stadig, at I godt kan tillade jer at kalde jeres virksomhed for Den Helt Rigtige Bager?

»Det gør vi hundrede procent. Det er vi slet ikke i tvivl om. Det er ikke sådan, at vi fra den ene dag til den anden pludselig er et dårligt bageri på grund af en sur smiley. Der er altid to sider af den samme sag, men vi er ikke dem, der råber højt og lægger os ud med fødevaremyndighederne. Vi har taget det til os og erkendt, vi har begået fejl. Men vi er trods alt også bare mennesker, og nu har vi rettet op og ser bare fremad,« lyder det fra ægteparret.