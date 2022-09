Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Situationen bliver fremlagt helt klart og tydeligt fra det lille bageri.

'Så, kære kunder, skal vi overleve, kræver det, I husker at støtte os. Husk altid at støtte de små lokale, de store supermarkeder skal nok overleve,' lyder det.

Det er i et opslag på Instagram, at Vejgaard Bageri fortæller om, hvordan først stigende råvarepriser og nu galopperende elpriser har lagt et enormt pres på økonomien.

Eksempelvis fremgår det, at bageriets energiselskab har opkrævet yderligere tre måneders betaling som sikkerhed.