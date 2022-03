Fødevarer var i fare for at blive forpestet med bakterier, når personalet hos Københavns mest kendte konditorkæde skulle på toilettet.

Det konkluderede Fødevarestyelsen under et kontrolbesøg tidligere på måneden på konditoriet Grannys House på Frederiksberg.

'Den store bagedyst'-dommer Katrine Foged Thomsen trådte sidste sommer ud af direktionen i Grannys House, som hun i årevis har drevet sammen med sin mand, Rasmus Søndergaard Hansen, der ejer virksomheden.

Siden Katrine Foged Thomsens exit har fødevarereglerne dog haft trange kår hos Grannys House.

Siden sidste sommer har fødevaremyndighederne gennemført 17 kontrolbesøg på kædens fem konditorier, og otte gange er der givet anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen i form af sure smileys og indskærpelser.

Grannys House på Frederiksberg er det seneste eksempel på en sur smiley.

Ifølge fødevarereglerne må der nemlig ikke være direkte adgang fra toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.

»Der er ikke forrum til personaletoilet. Den ene dør indtil bageriudsalget er afmonteret, og dør til baglokale står åben. I bageriudsalget sælges der uemballeret brød samt kager, og i baglokalet er der produktion af sandwich,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport fra besøget, som fandt sted 7. marts.

Ordet 'brownie' fik en knap så lækker betydning, da Fødevarestyrelsen 7. marts tidligere besøgte Grannys House på Frederiksberg. Arkivfoto Foto: Nils Meilvang

Grannys House havde blot en halvanden måned forinden fået en indskærpelse for samme forhold.

Men konditoriet havde tilsyneladende ignoreret Fødevarestyrelsens advarsel. Og så faldt hammeren i form af en bøde.

»Det er vi trætte af,« lyder det kort og koncist i en skriftlig kommentar fra ejeren, Rasmus Søndergaard Hansen, som skal betale 5.000 kroner i bøde for forholdet.

Deruodver skal han betale et gebyr for to opfølgende kontroller, fordi konditoriet også fik en indskærpelse på grund af rod i egenkontrollen.

Fødevarestyrelsen gennemførte tidligere på måneden et kontrolbesøg på Grannys House på Frederiksberg på hjørnet af Amalievej og H.C. Ørsteds Vej. Det resulterede i en bøde for dårlig fødevarehygiejne. Foto: Google Street View

Helt konkret kunne Grannys House ikke fremvise dokumentation for opbevaring og varemodtagelse i februar i år.

Virksomhedens frekvens for dokumentation var kun én gang pr. måned for henholdsvis opbevaring og varemodtagelse, oplyser Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Personalet på Grannys House blev partshørt under kontrolbesøget og oplyste, at ejeren har planlagt renovering af toilettet, hvor der skal etableres ny indgang og nyt forrum ud mod caféområdet. Det bekræfter ejer Rasmus Søndergaard Hansen også over for B.T.

Han fortæller desuden, at konditoriet har fået ny glad smiley, omend den endnu ikke er offentliggjort.

»De (Fødevarestyrelsen, red.) har lige været der igen og fulgt op med en glad smiley igen. Det var en intern dør, der ikke lukkede ordentligt. Men som sagt er der omgående fulgt op på forholdet,« siger han.