Torsdag eftermiddag gik omkring 200 bagageportørere fra firmaet Menzies Aviation tilbage til arbejdet i Københavns Lufthavn.

Der skriver Fagbladet 3F.

Bagageportørerne havde nedlagt arbejdet ulovligt siden onsdag ved 13-tiden.

Ifølge 3F Kastrup skyldes arbejdsnedlæggelsen utilfredshed med arbejdsmiljøet.

Ifølge Fagbladet 3F blev tre medarbejder blandt de strejkende bagageportørere fyret onsdag aften.

De tre fyringer er nu annulleret, erfarer mediet. Det er uvist, hvad der ligger bag.

Menzies Aviation håndterer bagage for 10 virksomheder, heriblandt Norwegian.

I begyndelsen af arbejdsnedlæggelsen formåede selskabet at arbejde videre uden forsinkelser.

Det skyldtes, at Menzies satte ledende personale ind i stedet for de strejkende bagageportørere.

Men ud på onsdag aften kunne de ikke følge med længere, og der opstod lange forsinkelser på bagagen:

»Vi ser, at der er ventetid, og at de ledende medarbejdere, der har været sat ind, ikke kan servicere i det tempo, som flyene og bagagen kommer ind,« sagde Københavns Lufthavns pressechef, Kenni Leth, til B.T. onsdag aften.

Derfor måtte udrejsende finde sig i, at bagagen blev eftersendt til destinationen. Og hjemkomne måtte vente forgæves i lufthavnens bagagehal, for i stedet at få deres bagage sendt til hjemmeadressen på et senere tidspunkt.