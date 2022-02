Kufferter på efterladte bagagevogne, på gulvet og på rullebånd i bevægelse.

Sådan så det ud natten til tirsdag, når man ankom til Københavns Lufthavn.

På skærmene ved rullebåndene, hvor folks bagage næsten gnidningsfrit plejer at komme til syne efter en kortere eller længere flyvetur, stod der følgende besked:

'Der er i øjeblikket forsinkelser på ankomstbagage fra SGH handlede fly pga. fagligt møde i SGH'.

Det skyldes, at SAS Ground Handlings (SGH) bagagemedarbejdere har strejket for at vise deres utilfredshed over deres arbejdsvilkår. En overenskomststridig strejke, der har varet fra lørdag til midnat mellem mandag og tirsdag.

Foruden bagageproblemer ved ankomst til Københavns Lufthavn, har en del passagerer også oplevet at forsinkelser og aflyste flyafgange. Nogle er endda kommet afsted uden deres bagage.

Strejken har primært ramt SAS-afgange, men også andre flyselskaber har været mærket til strejken, da SGH også håndterer bagagen hos andre flyselskaber.

Bagagemedarbejderne har dog genoptaget deres arbejde, da de ellers ville risikere at blive fyret.

Mandag morgenen lyder meldingen, at lufthavnen er tilbage i normal drift.

B.T. har kontaktet SAS, men de er endnu vendt tilbage.