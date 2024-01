»De har genoptaget arbejdet.«

Sådan lyder det fra Aviators tillidsmand, Allan Slawecki.

Aviator, et af de firmaer, der håndterer passagerernes bagage i Københavns Lufthavn, strejkede tidligere onsdag aften.

Det bekræftede Københavns Lufthavn.

De fortalte videre, at det ikke havde driftsmæssige konsekvenser for lufthavnen, men at de fulgte udviklingen.

Opfordringen fra Københavns Lufthavn var videre, at passagererne pakkede, som de plejede, og holdt øje med deres flyafgange på hjemmesiden.

Allan Slawecki ville ikke uddybe årsagen til strejken.