Alle medarbejdere, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn er gået til det, man kalder et fagligt møde.

»Jeg ved ikke, hvorfor de har stoppet deres arbejde og er gået til møde,« siger pressechef Lars Lemche og henviser til fagforbundet 3F.

Dog kan han fortælle, at der lige nu er forsinkelser på to forskellige flyafgange, og at man skal forvente, at det vil tage længere tid at få sin bagage, når man lander i lufthaven.

»Vi skal nok få alle afsted, det tager bare lidt længere tid,« siger han.

Opdateres ...