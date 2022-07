Lyt til artiklen

400 kufferter er lige nu strandet i Københavns Lufthavn og venter på at komme frem til deres ejermand.

Det fortæller pressechef i lufthavnen, Lise Agerley Kürstein, til B.T.

»Vi oplever for tiden noget ekstra bagageophobing på grund af mangel på arbejdskraft i andre lufthavne. Det kan godt se lidt overvældende ud med alle de kufferter. Det er et kontinuerligt arbejde hen over sommeren at få dem det rette sted hen, fordi hver kuffert tager tid,« siger hun og kalder det for »lidt af et detektivarbejde«.

Især hvis folk ikke har husket at putte en bagagetap på deres kuffert.

De seneste dage har lufthaven ellers bakset med omkring 800 strandede kufferter i bagageleveringen, men det tal er altså nedbragt til omkring 400, fortæller pressechefen.

De mange kufferter skyldes primært, at der ikke er nok personale til at håndtere kufferterne i andre lufthavne.

Personalemanglen er opstået i kølvandet på coronakrisen, hvor mange medarbejdere blev afskediget.

Så i stedet bliver kufferterne sendt mod København, der er en populær mellemdestination.

»Der er mange, der skal videre ud i verden, og det er ofte i den forbindelse, kufferterne kan risikere at strande,« siger Lise Agerley Kürstein.

Hun understreger, at kuffertrodet ikke direkte påvirker passagererne, men at det kan give en følelse af uorden.

Pressechefen forudser dog, at der igen vil være styr på kuffertrodet, når vi er forbi juli, hvor mange mennesker generelt rejser på ferie.

Københavns Lufthavn er for tiden ekstra udfordret grundet strejken hos SAS, der påvirker omkring 30.000 mennesker dagligt.

Generelt skulle der dog være kort ventetid ved check-in i disse dage for dem, der kan komme ombord på deres fly, oplyser Lise Agerley Kürstein. Det vil sige maks. 25 minutters ventetid.