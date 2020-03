Det var med alvorlig mine og bestemt tonefald, at Mette Frederiksen mandag ved middagstid på et Skype-møde skældte sundhedsmyndighederne ud.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder fra mødet, hvor lederne af Folketingets partier blev briefet af statsministeren.

To højtstående repræsentanter fra sundhedsmyndighederne deltog også på mødet via Skype og telefon.

Efter en orientering fra statsministeren fik partilederne mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Lederne var bekymrede over den tiltagende mangel på værnemidler - masker og andet beskyttelsesudstyr til hospitalsansatte.

Desuden kom der kritik af den skiftende strategi angående, hvor mange personer myndighederne vil teste for coronavirus.

Da partilederne havde fået taletid, tog Mette Frederiksen igen ordet.

Mette Frederiksen sagde, at hun nu talte på vegne af samtlige partier i Folketinget og regeringen.

Med en alvorlig mine gjorde hun det helt klart, at myndighederne måtte håndtere situationen bedre fra nu af.

Så kritiserede hun forløbet omkring værnemidler.

At myndighederne først sagde, at man ikke har problemer med at skaffe værnemidler og så efterfølgende får problemer med netop det.

Også forløbet omkring test af coronavirus blev italesat af statsministeren.

Et forløb, der mandag kulminerede i, at Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke beklagede og undskyldte for, at myndighederne ikke har været gode nok til at indkøbe testudstyr.

Mette Frederiksen kunne have holdt kritikken internt, men valgte altså at kritisere sundhedsmyndighederne, mens de andre partiledere kunne overvære det.

Flere deltagere på mødet peger på, at det var for at vise partilederne, at statsministeren tager deres bekymringer alvorligt.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra de to repræsentanter fra sundhedsmyndighederne, der var med til mødet.