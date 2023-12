Minister påpeger, at der allerede findes muligheder for at fjerne dæmninger. Han vil bede om faglig vurdering.

Det er snart 25 år siden, at 18 bævere blev udsat ved Klosterheden i Vestjylland.

Siden er antallet af bævere mangedoblet og tæller nu mellem 270 og 315 individer.

Det er blevet et problem i flere vestjyske vandløb, hvor gnaveren med de skarpe fortænder bygger dæmninger, der spærrer for fisk.

Det får nu Holstebro Kommune til at gå til miljøminister Magnus Heunicke (S).

- Vi oplever, at bævere bremser for fiskenes adgang til gydepladser, og derfor vil vi gerne have lov til at kunne flytte eller fjerne nogle bævere, siger formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Karsten Filsø (SF).

Kommunen har de senere år konstateret, at det er gået tilbage med bestanden af laks og ørred i dele af Storå-systemet.

En del af forklaringen er ifølge kommunen bæverens lyst til at gnave træ og bygge dæmninger.

- Bæver gør meget godt for biodiversiteten, så det er ikke sådan, at vi har set os onde eller gale på bæver.

- Men vi kan bare se, at bæver har en stor negativ betydning for fiskebestandene i nogle af de her vandløb, siger Karsten Filsø.

Kommunen efterlyser ifølge udvalgsformanden nogle muligheder for at gribe ind over for bæver, der er fredet og beskyttet af EU's habitatdirektiv.

- Vi har ikke noget ønske om, at nogen skal ud og skyde bæver. Det kan være, at de kan fanges i fælder og flyttes til andre vandløb.

- Eller at vi kan stresse den så meget, at den ikke gider at være i de vandløb, vi snakker om her, siger Karsten Filsø.

I Lemvig Kommune har formanden for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V) forståelse for nabokommunens opråb.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke behandlet sagen i udvalget, men min umiddelbare holdning er, at jeg er meget positiv over for det forslag, der kommer fra Holstebro, siger han.

Magnus Heunicke siger i en kommentar, at "bæverens dæmninger kan påvirke fiskebestandene i vandløb".

Men der kan også være andre årsager til, at fiskebestande er pressede, påpeger han og nævner eksempelvis udledning af næringsstoffer og mangel på slyngning af vandløb.

Magnus Heunicke siger samtidig, at der i den eksisterende forvaltningsplan for bæver allerede findes mulighed for tiltag over for bæver.

- Det er allerede i dag muligt i nogle tilfælde at fjerne dæmninger helt eller delvist og i særlige tilfælde at indfange og flytte bæveren, når andre tiltag ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet løse problemet.

Det kræver dog tilladelse fra Miljøstyrelsen at indfange og flytte bæver, skriver han.

Miljøministeren vil nu bede om Miljøstyrelsens faglige vurdering af sagen.

/ritzau/