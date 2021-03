Den person, som er bærer af den brasilianske variant af covid-19, er nu fundet.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til B.T.

»Vi har fundet personen, og der er foretaget smitteopsporing,« oplyser styrelsens presseafdeling.

Onsdag eftermiddag kom det frem, at varianten var fundet i en positiv prøve på et af Region Hovedstadens hospitaler.

Den brasilianske variant vurderes at være mere smitsom end de gængse varianter af virusset, ligesom det også er tilfældet med den britiske og sydafrikanske variant.

På spørgsmålet om, hvorvidt personen nu er isoleret, lyder det:

»Vedkommende skulle gerne have fulgt anbefalingerne om test og isolation,« oplyser presseafdelingen.

Her oplyser man desuden, at det på nuværende tidspunkt er Styrelsens tese, at personen er blevet smittet med den brasilianske variant på en rejse.

En brasiliansk variant af coronavirus har især spredt sig i Brasilien, hvor epidemien er ude af kontrol. Foto: MARCIO JAMES

Dette er dog ikke endeligt bekræftet.

Varianten blev konstateret første gang i januar i byen Manaus i Brasilien og hos japanere, der havde været i Brasilien.