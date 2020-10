»Vi kan nu konstatere op til flere tilfælde, hvor minkfarmene er smittet med covid-19 meget kort tid efter, at Fødevarestyrelsen har været ude for at kontrollere besætningen,« siger Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen i pressemeddelelsen. Foto: Henning Bagger