Selskabet Naturesource ApS tilbagekalder økologiske gojibær og chokoladeovertrukne gojibær, da der er risiko for små metalstykker.

Bærerne er solgt i visse supermarkeder, helsekostbutikker og via forskellige hjemmesider, skriver Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Der er tale om Raw Chocolate Goji Berries med bedst før dato: Februar 2019, Marts 2019 og April 2019.

Pakkerne har batch numrene 0102, 1403, 1903, 0204, 0102, 2802, 1403, 1903, 0704.

Desuden Raw Goji Berries med bedst før dato: Maj 2019 og batch nummer 2201.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

