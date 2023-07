Selvom sommervejret ikke just er over os, forhindrer det ikke folk i at tage en tur i badevandet. Men enkelte steder skal man tænke sig om en ekstra gang.

I hvert fald i Aabenraa.

Til og med lørdag frarådes det for nu at bade ved de store strande Sønderstrand Nord og Sønderstrand Syd.

Det skyldes, at bakterieindholdet er højt i badevandet, skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Ifølge kommunen er det den seneste tids regn, som får skylden:

'Badevandets forhøjede bakterieindhold menes at være en følge af de seneste uges regnskyl, hvor fortyndet vand, herunder spildevand fra fælleskloakerede systemer, hvor regnvand og spildevand fra boliger ikke er adskilt, kan flyde over til eksempelvis Mølleåen og Farversmølle Bæk', oplyser kommunen.

De tilføjer:

'Badegæster opfordres til at følge kommunens anvisninger og de opslag, der vil blive placeret på strandene.'

Ved begge strande har man målt 1800 enheder e.coli-bakterier pr. 100 ml.

Når e.coli overskrider 1000 enheder pr. 100 ml, frarådes badning.

Lørdag 29. juli forventer man nye analyser af badevandet.