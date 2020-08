Det gode sommervejr betyder øget risiko for forekomst af giftige alger.

Og det kan gå hen og sætte en stopper for badeturen, hvis man har i sinde at drage mod en af landets mange søer eller strande for at blive kølet ned.

Senest har Viborg Kommune frarådet badning i Viborg-søerne.

På kommunens hjemmeside skriver de:

'Der er på nuværende tidspunkt en øget risiko for forekomst af giftige alger på grund af godt sommervejr.'

'Giftige alger er nemlig glade for det varme vejr, som den kommende uge skal byde på. Varmen få dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig ved vandoverfladen. Når algerne optræder i store mængder, kan de være giftige. Algerne kan give udslæt på huden og mavepine, hvis man sluger vandet.'

Der vil senere lørdag blive opsat skilte, som fraråder badning.

Men det er ikke det eneste sted, kommunen har problemer.

Også ved Hjarbæk Strandpark er der problemer med alger.

En prøve foretaget 3. august viste et forhøjet indhold af såkaldte fækale bakterier i badevandet. Kommunen har taget nye prøver både 5. og 6. august, men svaret foreligger først mandag.

Derfor fraråder man badning ved strandparken frem til mandag i første omgang.

'Kommunen fortsætter med at tage prøver ved stranden, indtil prøveresultaterne er tilfredsstillende. Når resultaterne af prøverne overholder kvalitetskravene, fjerner vi skilte med badefrarådning, som blev opsat ved stranden i sidste uge,' skriver kommunen og tilføjer:

'Vi kender ikke årsagen til forureningen. Der blev i dag udtaget flere haste-prøver i Hjarbæk-området og i området omkring stranden for at opspore kilden til forureningen. Der informeres i næste uge om resultaterne på kommunens hjemmeside.'