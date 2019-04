Lad være med at bade på Jerup Strand.

Sådan lyder rådet for hele den kommende badesæson for den nordjyske strand, efter der er fundet et for højt indhold af tarmbaktier i vandet.

Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse mandag.

'De seneste to sæsoner er vandkvaliteten ved Jerup Strand blev vurderet til 'ringe' på grund af højt indhold af tarmbakterier (som E. coli og Intestinale Enterokokker, red.). Så i år skal der skiltes med 'badning frarådes' på stranden,' lyder det i pressemeddelelsen.

Et eksternt rådgivningsfirma er nu i gang med at finde årsagen, men forureningen af vandet stammer ifølge kommunen formentlig fra Jerup Å, der har udløb umiddelbart syd for stranden.

»Vi har hyret et rådgivningsfirma ind til at hjælpe os med kildeopsporingen i løbet af sæsonen. Der skal over en længere periode tages prøver i både vådt og tørt vejr, men så finder vi forhåbentlig kilden,« siger miljøsagsbehandleren i Center for Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune, Kirsten Haumann.

Arbejdet med at finde forureningskilden forventes afsluttet inden 1. september.

»Resultaterne fra undersøgelserne kan forhåbentlig være med til at sikre en bedre badevandskvalitet på Jerup Strand fremover,« siger Kirsten Haumann.