Tæt på den lille fiskerby Hanstholm i Thy ligger et populært feriecenter, som så mange andre nu også må indføre tiltag for at overleve energikrisen.

Derfor lukker Vigsø Feriecenter deres badeland i tre måneder.

Det skriver stedet på Facebook.

I en kommentar skriver en af feriestedets følgere, at så bliver de 'da fri for, at børnefamilierne kommer'.

Til det svarer Vigsø Feriecenter, at de ikke ønsker at blive fri for nogen, men da der er så få udlejninger i hverdagene, kan de ikke forsvare, at badelandet skal være varmet op.

»Der mangler træpiller i landet p.t., så dem, der er, kan bruges bedre,« skriver centret.

Og det er også manglen på træpiller, som direktøren for Vigsø Feriecenter, Kirsten Nørgaard, nævner over for B.T.

»Vi synes, det er en forkert signalværdi at varme op til få gæster, når der ikke er nok træpiller til brændsel i landet,« siger Kirsten Nørgaard og fortsætter:

Vigsø Feriecenters badeland, der holder lukket de næste tre måneder. Vis mere Vigsø Feriecenters badeland, der holder lukket de næste tre måneder.

»Så årsagerne til, vi lukker ned, er en blanding af signalværdi over for befolkningen og de stigende energipriser.«

Det er ikke kun Vigsø Feriecenter, der har set sig nødsaget til at sige nej til badegæster.

Det samme har Vig Svømmehal i Odsherred Kommune.

'Vi er kede af, at det er kommet så vidt, men udgifterne til især el og varme løber simpelthen fra os,' skriver Vig Svømmehal på Facebook.

Og på kommunens hjemmeside forklarer de ligeledes, at det er energipriserne, der tærer på dem:

»De stigende priser på især gas og el øger kommunens driftsomkostninger. Det er især energiudgifterne på idræts- og svømmehaller, der er steget voldsomt,« skriver kommunen på sin hjemmeside.