Fællesbadning om fredagen har længe været en tradition i Sjællandsgade Bad på Nørrebro i København.

Men nu er det slut - på grund af at flere gæster er blevet ofre for 'upassende opmærksomhed' under fællesbadningen, hvor mange gæster er nøgne.

'Vi har desværre oplevet, at nogle af vores gæster og frivillige er stoppet med at komme om fredagen, hvor kønnene er blandede, og at køns- og aldersfordelingen i saunaen med tiden er skredet, således at der er overrepræsentation af maskulin energi i saunaen,' skriver Sjællandsgade Bad på Facebook.

Den skæve kønsfordeling har ført til ubehagelige situationer og utryghed i badeanstalten.

'Flere af vores kvindelige/feminine brugere har følt sig ramt af utilsigtet og upassende opmærksomhed omkring sig, når de færdes på badet om fredagen,' skriver Sjællandsgade Bad.

Derfor har den mere end 100 år gamle badeanstalt taget konsekvensen og lukket for fællesbadningen om fredagen på ubestemt tid med virkning fra 27. september.

En af dem, der har haft en ubehagelig oplevelse i Sjællandsgade Bad, er Louisa Hayman.

Arkivfoto fra Sjællandsgade Bad på Nørrebro. Personerne på billedet har intet med den midlertidige lukning af badeanstaltens fællesbadning om fredagen at gøre. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Arkivfoto fra Sjællandsgade Bad på Nørrebro. Personerne på billedet har intet med den midlertidige lukning af badeanstaltens fællesbadning om fredagen at gøre. Foto: Niels Ahlmann Olesen

For to år siden ville en fremmed mand meget gerne i kontakt med hende, mens hun var til saunagus i badeanstalten, fortæller Louisa Hayman til DR.

Hun svarede afvigende, men da hun efter saunagusen smurte sin nøgne krop ind i bodyscrub, kom manden igen og spurgte, om ikke han skulle gøre det for hende.

Trods to afvisninger blev han ved med at spørge, og til sidst gav Louisa Hayman efter.

»Til sidst siger jeg ja, og han gør det. Jeg tænkte, at det måske var nemmere, hvis jeg gav ham lov, for så kom jeg ud af situationen. Men jeg skulle jo have sagt: 'Nej, for fanden, du skal ikke røre min krop!',« siger Louisa Hayman til DR.

Siden den oplevelse er hun kun taget til fællesbadning i Sjællandsgade Bad sammen med sine veninder.

På Facebook oplyser Sjællandsgade Bad, at der sandsynligvis bliver åbnet op for fællesbadningen om fredagen igen i starten af december.

I mellemtiden vil badeanstalten invitere både frivillige og gæster til et stormøde, hvor problemerne med 'upassende opmærksomhed' under fællesbadningen skal diskuteres.

Det er kun fællesbadningen om fredagen, der er lukket midlertidigt ned for i Sjællandsgade Bad.

Gæsterne kan stadig gøre brug af badeanstaltens faciliteter så som brusebade, karbade og sauna de øvrige åbningsdage, som er tirsdag, onsdag og lørdag.