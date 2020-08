Virksomheden Semper tilbagekalder i øjeblikket et parti majsgrød til babyer, da der risiko for, at der kan være metalgenstande i grøden.

Helt konkret er der tale om majsgrød til babyer fra 4 måneder.

Det oplyser Semper i tilbagekaldelsen, der er bragt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Den majsgrød, der kaldes tilbage, er bedst før datoerne: 18/03/2021, 19/03/2021, 20/03/2021 og 22/03/2021.

Produktet er blevet solgt i dagligvarebutikker over hele landet.

'Der er risiko for metalgenstande i produktet. Metalgenstande i produktet udgør en potentiel sundhedsrisiko,' lyder det i tilbagekaldelsen.

Hvis du har købt produktet, rådes du til at levere det tilbage i den butik, hvor du har købt det.

Alternativt kan du også smide det ud.