Coronavirus har ikke kun haft negativ betydning for vores samfund – det har også været godt for antallet af nyfødte. For langt flere danskere har i coronaperioden brugt kræfter på at forfølge drømmen om at blive forældre.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Således blev der født hele fem procent flere børn sammenlignet med 2020.

Trods den gode nyhed er der dog fortsat plads til væsentlige forbedringer på området.

En dansk kvinde føder nemlig i gennemsnit kun 1,7 barn. Men vi skal op på 2,1 børn, hvis vi skal reproducere os selv.

Så mange børn fødes i Danmark: 2018: 61.476 2019 61.167 2020: 60.937 2021: 63.473 Mellem 1997 og 2019 er antallet af fertilitetsbehandlinger næsten fordoblet fra 6.768 i 1997 til 12.861 behandlinger i 2019. Det svarer til, at hvert tiende barn i dag bliver til på en fertilitetsklinik. Kilde: Danmarks Statistik og Danske Regioner.

Det fortæller Helle Sejersen Myrthue, administrerende direktør hos Cryos International – verdens største sæd- og ægbank.

»Det er fantastisk, at vi nu ser et babyboom. Men fra politisk side skal der mere fokus på ufrivillig barnløshed, det er en sygdom, at folk ikke kan få børn. Så det handler i høj grad om, at få allokeret penge til området, så man blandt andet kan få nedbragt ventelister på fertilitetsområdet, så forældrene ikke når at blive for gamle, mens de venter,« siger Helle Sejersen Myrthue.

Med til historien hører også, at de årgange, der lige nu føder børn, er større end forgående årgange – og derfor vil der automatisk også blive født flere børn. Det ændrer dog ikke på, at fødselsraten stadig er for lav.

»Det gavner jo os alle sammen, at der bliver født flere børn, så der er nogen til at tage sig af den ældrebyrde, der kommer,« siger Helle Sejersen Myrthue.

Har du fået de børn, du kunne tænke dig?

Gennemsnitsalderen steg i 2021 med 0,2 år for de førstegangsfødende kvinder. I 2020 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder 29,6 år og i 2021 29,8 år.

For fædrene var gennemsnitsalderen derimod uændret med 31,5 år.

Men det er ikke alle steder i landet, at fødselsraten er for lav.

I Dragør føder en kvinde i gennemsnit 2,5 børn, hvilket gør Dragør til den mest fertile kommune i Danmark. Omvendt forholder det sig i Odense Kommune, hvor fødselsraten kun er 1,5 barn.

Helle Sejersen Myrthue så gerne, at fertilitet var et emne, der fyldte mere i vores alle sammens bevidsthed:

»Det er de færreste unge kvinder og mænd, der ved, at de meget tidligt, hvis de for eksempel begynder at ryge, kan ødelægge deres mulighed for at få børn. Det bruger vi ikke meget tid på at tale om i seksualundervisningen, der nærmere handler om, hvordan man undgår at få børn,« siger hun og tilføjer:

»Folk har selv ret til at vælge, hvornår de vil få børn inden for den naturlige reproduktionsalder, men det er vigtigt, at vi er oplyste om de valg, vi træffer i forhold til vores livsstil,« siger Helle Sejersen Myrthue.

Ufrivillig barnløshed kan skyldes livsstil, men også hormonelle lidelser, seksuelt overførte sygdomme samt alder spiller en rolle.

Når det kommer til livsstil er især overvægt blevet et »nyt problem«, som lægerne møder i det daglige. Det fortæller Ulrik Kesmodel, der er professor på fertilitetsklinikken på Aalborg Universitetshospital.

»Det påvirker både mænd og kvinder, i lidt højere grad kvinder. Det er et problem, der bliver værre,« siger han.

Han mener desuden, det kan være en god idé, at man på en eller anden måde gør det attraktivt at få børn i en tidlig alder:

»Det kan være i form af bedre pasningsordning, tilskud til større bolig etc. Det ligger naturligvis ud over det lægefaglige, men om ikke andet er det meget relevant,« siger Ulrik Kesmodel.

Hos Danske Regioner har man de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter behandling hos de offentlige fertilitetsklinikker.

Derfor iværksatte Danske Regioner i efteråret sidste år 14 initiativer på fertilitetsområdet kaldet »Hjælp til nyt liv«, der blandt andet skal sikre bedre forebyggelse

»Vi ved i dag meget mere om mulighederne for at forebygge infertilitet, og de muligheder ønsker vi gribe. Der er dog stadig meget, vi ikke ved, og derfor har vi for eksempel også taget initiativ til at nedsætte et ekspertpanel, ligesom vi ønsker at styrke forskningen,« siger Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Hun håber på, at initiativerne kan løfte fødselsraten i fremtiden:

»Målet er, at vi helt forebygger behovet for behandling hos flere kvinder og par – ikke kun, at vi får skabt bedre forløb for dem, som er i behandling. På nuværende tidspunkt er der for lidt fokus på den psykosociale belastning hos de kvinder og mænd, som er i behandling,« siger hun.

Boost din evne til at få børn Sluk smøgen: Rygning forringer kvaliteten af kvinders æg og gør dem 'gamle' før tid. Hos mændene påvirker rygning sædcellernes evne til at befrugte ægget samt øger nemlig dna-fragmenteringen i sædcellerne markant. Drik med måde: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og undgå at drikke for mange genstande af gangen. Kvit kaffen: Drik højst fire kopper kaffe om dagen. Når du er blevet gravid, bør du højst drikke 2 kopper om dagen. Lev økologisk: Undgå hormonforstyrrende stoffer, køb produkter med Svanemærket og Blomsten. Vær især opmærksom på de hormonforstyrrende stoffer: fluorstoffer og bisfenol A (BPA), der kan skade fertiliteten. Træn moderat: Motion er godt, men overdrivelse er langtfra godt for fertiliteten. Find en træningsform, der ikke stresser kroppen, f. eks. yoga, svømning, gang, dans eller cykling. Ved motion aktiverer manden kroppens egne antioxidanter, og de modvirker dna-brud i sædcellerne. Sov godt: Forskning har vist, at en forstyrret nattesøvn negativt påvirker ægløsning, ægmodning og fostrets udvikling. Det kan også give dårlig sædkvalitet for mænd. Har du svært ved at falde til ro, kan meditation, et varmt bad eller blide strækøvelser være en god hjælp. Spis godt: Fyld halvdelen af tallerkenen med grøntsager, en fjerdedel med kød eller fisk og en fjerdedel med kartofler, ris, pasta eller rugbrød. Så får du alle typer næringsstoffer (protein, kulhydrat og fedt). Undgå forarbejdet mad, der giver ustabilt blodsukker og skaber ravage i hormonbalancen. Få tilstrækkelig med D-vitamin: Det er vigtigt at dine niveauer af D-vitamin ikke er for lave, hvis du ønsker at blive mor eller far. Sørg derfor for at få godt med sol i sommerhalvåret uden at blive solbrændt, og spis et tilskud i vinterhalvåret. Kilde: 'Bliv gravid – sådan styrker du din fertilitet', 'Få supersæd' af professor Peter Humaidan samt professor Ulrik Kesmodel fra Aalborg Fertilitetsklinik.