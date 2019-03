Et barn på ti måneder, der er smittet med mæslinger, er med overvejende sandsynlighed en del af samme smittekæde som de øvrige smittede i det aktuelle mæslingeudbrud.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Det kom frem torsdag, at barnet fik konstateret mæslinger på Slagelse Sygehus.

Statens Serum Institut har nu genotypet mæslingevirus fra det ti måneder gamle barn.

Testen viser, at det er smittet med præcis samme virus som de øvrige fem tilfælde i det aktuelle mæslingeudbrud.

- Det betyder, at barnet med overvejende sandsynlighed er en del af den samme smittekæde, selv om vi endnu ikke ved, hvordan det er blevet smittet, siger sektionsleder Palle Valentiner-Branth fra SSIs afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse i pressemeddelelsen.

Barnet, der er fra Køge-området, har opholdt sig i en vuggestue og dagpleje, hvor der kan være andre børn, som ikke er vaccineret mod mæslinger.

Det vides endnu ikke, hvordan barnet er blevet smittet.

Det nye tilfælde giver ikke anledning til, at Sundhedsstyrelsen ændrer sine anbefalinger om vaccination tidligere end 15-måneders-alderen, hvor den første dosis MFR-vaccine gives i det danske børnevaccinationsprogram.

Dette skyldes, at mæslinger på trods af de seneste tilfælde er en meget sjælden sygdom i Danmark, og at risikoen for at blive smittet generelt er lille.

/ritzau/