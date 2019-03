Er du på de sociale medier, så er der god sandsynlighed for, at du støder på billeder af børn og flot babytøj.

Men selvom du som forælder har myndighed over dine børn, kan børn også have en selvstændig holdning til, hvad der bliver lagt op af dem på de sociale medier.

Børns Vilkår møder nemlig børn, der forsøger at sige fra overfor delingerne, skriver dr.dk.

Blogger og medvirkende i TV-serien 'I Danmark er jeg født' har haft dilemmaet i hovedet. Inden Mette Vilstrup fik børn, besluttede hun sig for, at hun gerne vil vise hendes børn frem for dem, der kigger med på de sociale medier og på hendes blog, Frk. Vilstrup.

Vis dette opslag på Instagram Kenzies Carousel . . . . . . #kidsfashion #babydesign #babydesigner #mommyandme @kenziescarousel @honeystudio.dk @s_m_a_f_o_l_k Et opslag delt af Mette Vilstrup (@frkvilstrup.dk) den 24. Jan, 2019 kl. 11.55 PST

Derfor er der på instagram-profilen og hendes blog flere hundrede billeder af hendes søn Konrad og datter Millie Mackenzie. Sidstnævnte kan du for tiden se i DR1-programmet 'I Danmark er jeg født'.

For hendes mor, Mette Vilstrup, var det i sidste ende ikke nogen stor beslutning at uploade billeder af børnene på nettet.

»Jeg lægger billeder op for at inspirere andre, og det gav næsten sig selv, at jeg skulle dele billeder af dagligsdagsoplevelser med børnene på min blog, præcis som jeg deler billeder af mig selv,« siger Mette Vilstrup og tilføjer, at hun ser det som en digital dagbog fyldt med minder:

»Mine børn kan se tilbage på hverdagsminder fra deres barndom, som måske er gået i glemmebogen hos andre familier, og det synes jeg er overvejende positivt«, siger hun til mediet.

Bør man som forældre spørge sine børn, om det er OK at lægge billeder op af dem på sociale medier?

Men Børns Vilkår påpeger, at der faktisk er mange unge, der ikke bryder sig om, at deres forældre deler billeder af dem på sociale medier. Derfor opfordrer organisationen forældre til at bede om samtykke.

Børnefaglig konsulent Sanne Lind siger til mediet, at mange børn synes, det er pinligt (hvis forældrene deler ting om dem, red.). De har ikke lyst til at blive delt på deres forældres profiler, men de føler sig ikke altid hørt, siger hun til dr.dk.

Mens bloggerens børn endnu er for små til at kunne sige fra, vælger Mette Vilstrup de billeder, der bliver lagt ud, nøje. Hvis billedet er for privat eller kan blive brugt forkert, kommer de ikke ud nogle steder. Der følger bloggeren sin mavefornemmelse for, hvis der er noget, der kan ramme børnene negativt, eller som de vil kunne blive drillet med senere i livet.

Mette Vilstrup understreger dog, at hvis hendes børn en dag siger stop til alt det, der er blevet delt af børnene på internettet, så vil hun slette billederne fra hendes sociale medier.