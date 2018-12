Mens Lidl og Aldi udmærker sig som bundskrabere blandt de danske supermarkedskæder, når det gælder om at overholde fødevarestyrelsens retningslinjer, skiller Rema 1000 og Meny sig positivt ud.

De to kæder klarer sig markant bedre end gennemsnittet og kan dermed bryste sig af at være de to kæder med bedst hygiejne.

»Begge kæder er drevet af selvstændige købmænd. De har hånden på kogepladen, og det er deres pengepung, det går ud over, hvis ikke der er styr på tingene. Så de har en kæmpe interesse i at have styr på rengøringen, og det har de så også,« forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Rema 1000 og Meny får i gennemsnit et rap over nallerne, hver 20. gang fødevarestyrelsen kommer på kontrol (henholdsvis 5,4 og 5,5 procent). Det skal sammenholdes med, at de øvrige landsdækkende kæder i gennemsnit får samme behandling hver niende gang.

TOP 14: Sådan klarer supermarkederne hygiejnekontrollen Så stor en andel af fødevarestyrelsens kontroller i supermarkedskæderne er resulteret i en glad smiley: 1) Rema 1000: 94,6 procent (313 rapporter i alt) 2) Meny: 94,5 procent (420 rapporter i alt) 3) Føtex: 93,3 procent (268 rapporter i alt) 4) Irma: 92,6 procent (108 rapporter i alt) 5) Bilka: 92,4 procent (92 rapporter i alt) 6) ABC Lavpris: 92,3 procent (14 rapporter i alt) GENNEMSNIT: 88,8 procent (3.799 rapporter i alt) 7) SuperBrugsen: 88,7 procent (684 rapporter i alt) 8) Fakta: 88,5 procent (338 rapporter i alt) 9) SPAR: 88 procent (192 rapporter i alt) 10) Kvickly: 87,2 procent (336 rapporter i alt) 11) Netto: 87 procent (315 rapporter i alt) 12) Dagli’Brugsen: 86,1 procent (338 rapporter i alt) 13) LIDL: 78,9 procent (147 rapporter i alt) 14) ALDI: 77 procent (222 rapporter i alt) Samtlige rapporter er udarbejdet af fødevarestyrelsens kontrollanter i perioden 1.11.2017 - 1.11.2018.

Aldi og Lidl er de to kæder, der klarer sig værst. Her sker det henholdsvis efter knap hver fjerde og godt hver femte kontrol, at butikkerne får en sanktion.

Meny glæder sig over at ligge i den positive ende af opgørelsen, som er baseret på 3.799 kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, som B.T. har fået aktindsigt i.

»Det er jo dejligt at blive bekræftet i, at vi har fat i den rigtige ende. Selvfølgelig er vi glade, for det har virkelig høj prioritet, og vi bruger mange ressourcer på det her,« siger Karin Frøidt, koncern kvalitetschef i Dagrofa, der driver Meny.

Hun mener, at Menys struktur gør, at de skiller sig ud fra andre kæder.

»Det er jo dejligt at blive bekræftet i, at vi har fat i den rigtige ende. Selvfølgelig er vi glade, for det har virkelig høj prioritet, og vi bruger mange ressourcer på det her,« siger Karin Frøidt, koncern kvalitetschef i Dagrofa, der driver Meny. Vis mere »Det er jo dejligt at blive bekræftet i, at vi har fat i den rigtige ende. Selvfølgelig er vi glade, for det har virkelig høj prioritet, og vi bruger mange ressourcer på det her,« siger Karin Frøidt, koncern kvalitetschef i Dagrofa, der driver Meny.

»Det betyder helt sikkert noget, at det er købmænd, der driver butikkerne. De tager ejerskab, engagerer sig og har noget personlig stolthed. De er ikke ansatte, de har deres egen butik, som de er stolte af,« forklarer hun.

I de kritiske rapporter Meny trods alt får, er det bager, slagter eller delikatesse, der får en anmærkning.

»Vi er selvfølgelig sårbare, for vi gør alle de svære ting, og det ved vi også godt. Andre kæder har ingen produktion, men det har vi, og derfor har vi også ekstremt skrappe regler for, hvordan vi håndterer de her ting. Vi kan altid blive bedre,« siger Karin Frøidt.

Rema 1000 er ligeledes glade for, at de ligger i den gode ende af skalaen. Salgsdirektør Mads Nysted sender følgende kommentar:

»Vi er glade for, at REMA ligger i toppen. Rengøring og fødevaresikkerhed har høj prioritet, og vi har også i 2018 haft ekstra indsatser på området. Hos os sker der også fejl, og det kræver store ressourcer og fokus fra alle medarbejdere af blive på toppen af smileys,« skriver han, og uddyber:

»Fødevarestyrelsen gør et stort stykke arbejde i hele landet, og vi skal alle sammen holde os på dupperne hver eneste dag. Det er præcis sådan, det skal være.«

Bruno Christensen mener, at det personlige forhold, købmændende i de to kæder har til lokalsamfundet, driver dem til at gøre ordentligt rent.

»Købmænd er ofte en integreret del af lokalsamfundet. Deres kunder er naboer, folk fra deres børns skole. Det falder tilbage på dem personligt, hvis der er snusket.«