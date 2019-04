Lyset vælter ind i kirken, da dobbeltdøren bliver skubbet op af en flok små voksne iført hættetrøjer og bæltetasker hængende på tværs over brystet.

Sneakerssålerne tripper hele vejen ned ad kirkegulvet, forbi alteret og ind i et baglokale, hvor der står pølsehorn og æblejuice klar til teenage-maverne.

»Jeg troede ikke rigtig på, at Gud fandtes. Men når jeg er her i kirken, så ved jeg, at jeg har en eller anden tro. Jeg har bare ikke fundet ud af, hvad det er for en,« siger 13-årige Solvei Hedegaard og stikker hul i toppen af sin juicebrik.

Med foråret følger hvert år et utal af konfirmationer. B.T. er taget til Vesterbro for at blive klogere på tidens konfirmationstendenser og på de unge københavnere, der vælger den traditionelle, kristne af slagsen.

Solvei Hedegaard går til konfirmationsforberedelse hos præst Mette Gramstrup i Kristkirken på Vesterbro i København. Foto: Jens Astrup Vis mere Solvei Hedegaard går til konfirmationsforberedelse hos præst Mette Gramstrup i Kristkirken på Vesterbro i København. Foto: Jens Astrup

Solvei er en af dem, der skal konfirmeres i Kristkirken på Enghave Plads på Vesterbro det her forår. Og hun glæder sig.

Det har hun ikke hele tiden gjort. I starten var hun ret skeptisk omkring det at blive konfirmeret. Mest fordi dem i klassen altid talte dårligt om det. Gud findes ikke, sagde hendes klassekammerater.

»Allerede i de mindre klasser begyndte de at tale om konfirmation, hvor jeg følte, det blev talt meget ned, og jeg mistede lysten til overhovedet at tænke på det,« siger hun og fortsætter:

»De sagde, det var latterligt, og det blev jeg trukket med ind i, fordi jeg ikke ville være den der outsider, der var den eneste, der blev konfirmeret.«

Solveis forældre fik hende overtalt til at tage til konfirmationsforberedelserne i kirken og se, om det var noget for hende. Hvis det ikke var, kunne hun bare droppe ud igen.

»Og der fandt jeg faktisk ud af, at halvdelen af min klasse også gjorde det,« siger Solvei.

For selvom der var lidt af en gudsfjendsk stemning i de yngre klasser, ændrede den sig i takt med, at børnene blev ældre.

»Lige så snart man kom op i de større klasser, begyndte man at tage sine egne valg og være ligeglad med, hvad andre synes. For det handler jo om en selv, og hvad man selv synes,« siger hun.

Konfirmand-aspiranterne sætter sig til rette på stolene oppe ved alteret, og en af pigernes stol svarer igen med et klik.

»Ej, tænk hvis min stol knækkede til konfirmationen, det ville være pinligt,« siger hun, og de andre griner.

En lille, rødhåret dame kommer valsende ned ad det smalle, bordeaux tæppe, der ligger i midten af kirkegulvet, og stiller sig i midten af alteret foran Jesus.

»Der er ingen af os, der kan leve i en relation uden at gøre nogen fortræd,« siger hun og slår ud i luften med sine papirer.

»Den eneste, jeg aldrig har været ond ved, er mit barnebarn. Jeg har været så ond ved min søn,« griner præsten og spørger de unge i halvcirklen en efter en, hvornår de sidst har været rigtig onde.

Mette Gramstrup har stået for konfirmationsforberedelserne i Kristkirken på Enghave Plads i alle de 33 år, hun har været præst.

»Er du vimmer, jeg kan mærke forskel på de unge i dag og dengang, jeg startede. Jeg synes, det at være ung i dag er så krævende,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg tænker, ‘herregud, det er mennesker, der har været 12-13 år i denne verden, og man tillader sig at forlange så meget af dem’.«

Konfirmerede i 2018 Procent af alle unge: København: 41,3% Helsingør: 57,3% Roskilde: 69,9% Lolland-Falster: 80% Fyn: 76,5% Aalborg: 80,3% Viborg: 82,7% Århus: 76,7% Ribe: 84% Haderslev: 77,3% Kilde: Danmarks Statistik

Hun er sikker på, der er stor forskel på konfirmationstraditionen i København og ude i provinsen. Herinde ligger det ikke bare i kortene, at man skal konfirmeres i en kirke.

Det peger tallene fra Danmarks Statistik også på. I København er det nemlig kun 41,3 procent af alle unge, der bliver konfirmeret, hvor det er det dobbelte antal i byer som Viborg, Ribe og Aalborg.

Uden for København bliver børnene oftest konfirmeret klassevis, men hos Mette Gramstrup kommer eleverne fra 17 forskellige skoler, fortæller hun og begrunder det med, at eleverne her selv tager et aktivt valg.

»Det har været fidusen ved at være præst på Vesterbro. Forældrene har aldrig haft noget at skulle have sagt.«

Mette Gramstrup tænker tilbage på en mandag aften, da hun sad hjemme i sin tjenestebolig, og det ringede på døren. Hun åbnede op, og der stod fire af hendes konfirmandpiger og en femte, som Mette Gramstrup ikke kendte.

»De sagde ‘hun vil gerne gå til konfirmationsforberedelse hos os, må hun det?’ ‘Ja, det må hun da gerne’, sagde jeg. Og så sagde de, ‘skidegodt, for hun må ikke for sin mor og far,« fortæller Mette Gramstrup og griner højt, så hendes store fortænder kommer til syne.

»Jeg er den eneste præst i København, der har så mange konfirmander, jeg døber. Og jeg tror måske, det er, fordi jeg har taget udgangspunkt i, at når man kommer her, behøver man ikke tro på Gud. Det er en mulighed, at man kan komme til det,« siger hun.

Nu er det 13-årige Solveis tur i halvcirklen til at fortælle, hvornår hun sidst har været ond. Hun fortæller, at hun engang sagde til sin mor, at hun ikke var hendes rigtige mor, fordi Solvei er adopteret fra Kina.

Mette Gramstrup anderkender, at det var ondt.

Solvei smiler lidt forlegent.

Hun glæder sig til sin konfirmation 11. maj, men hun synes ikke, at det, de skal fejre til hendes fest, skal være, at hun har bekræftet sin tro på Gud.

»Jeg synes, man skal fejre fællesskabet og kærligheden,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har lært, det ikke kun handler om Gud og Jesus og den kristne tro. Men at det også handler om kærlighed og respekt for andre, og at der skal være noget ondt, for at der er noget godt.«