Projektorens blege stråle kaster et billede op på den bageste væg i spejderhyttens spisesal.

‘Gud er død’, står der i versaler efterfulgt af et udråbstegn.

En flok 13-15-årige sidder og kigger på væggen og smager på ordene. De har lige spist morgenmad her på deres anden weekend-hyttetur med Humanistisk Samfund.

Næste måned skal de konfirmeres. Humanistisk konfirmeres. Så forberedelse i kirke er skiftet ud med undervisning i spejderhytten ‘Store Klaus’ i Stenløse, og præsten er skiftet ud med nogle unge frivillige.

Selma Fraas Pinkowsky går til Humanistisk Konfirmationsforberedelse. Foto: Jens Astrup Vis mere Selma Fraas Pinkowsky går til Humanistisk Konfirmationsforberedelse. Foto: Jens Astrup

En blond pige iført denim-sæt danser henover det slidte trægulv på sine lyserøde strømpesokker og sætter sig ved et af bordene.

Om lidt skal hun og de andre undervises i etik. Selma Fraas Pinkowsky elsker at lære om noget andet end det, hun er vant til i sin 7. klasse på Sankt Annæ i København.

To piger - nærmest identisike i matchende Kappa-trøjer - sætter sig på bordet og fniser stille, inden den 19-årige frivillige underviser tysser på dem.

»Der har altid været en opfattelse af, at der er en Gud oppe i himlen, og han - det er selvfølgelig en ‘han’ - tager stilling til, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis Gud er død, hvordan kan vi så sikre et etisk grundlag?«

En af pigerne rækker fingeren op og forklarer, at hun synes, samvittighed er vigtigt. Det giver han hende ret i.

»Nogen, der ved, hvad værdier er?« spørger han.

»Er det ikke ting, man er god til?« svarer en pige, der sidder ved siden af Selma..

Selma smiler.

Hendes far er medlem af Humanistisk Samfund. Det er igennem ham, hun fandt ud af, at der var noget, der hed humanistisk konfirmation.

»Jeg havde faktisk troet, jeg var kristen, men efterhånden som jeg fik flere naturfag i skolen, så tænkte jeg, det gav mindre og mindre mening,« siger hun og forklarer:

»Jeg var ret lille, og det var rart at tro på noget, der var større, end hvad vi har her på jorden.«

Den første danske humanistiske konfirmation blev afholdt i 2011, hvor 12 blev konfirmeret. I år er det tal steget til 270 konfirmander.

Selma kigger ud af vinduet, og hendes lange øjenvipper rammer det øverste af kinden. Forårssolen er skarp. Hun tænker over, at der er mange, der vælger at blive nonfirmeret blot for at få en fest.

»Man kan jo godt bare holde en fest og sige ‘nu er jeg voksen’, men jeg ville hellere have, der skulle være en grund til, man holdt den her fest. At man ligesom havde lært noget.«

Og lært noget har Selma i den grad. Det er heller ikke til at tage fejl af, at hun synes, det er spændende diskussioner, de ældre undervisere åbner op for.

»Vi lærer om livssyn, og hvordan man tænker, og hvordan livet hænger sammen. Religionsfrihed og kritisk tænkning har vi også haft om. Det er at lære om voksenlivet på en måde,« siger hun.

En af drengene lister hen over gulvet, og krummerne fra morgenmadens rester klistrer fast under hans strømpesokker. Underviseren kigger efter ham, men vender hurtigt blikket tilbage mod massen.

»Må man slå edderkopper ihjel? Det er ikke noget, man diskuterer, det gør man bare. Hvad siger I til det?« spørger han.

Selma stikker hånden i vejret.

»Så længe de ikke har bevidsthed. Det har jeg snakket med min storebror om,« siger hun.

En fyr med en kasket, Carlo hedder han, rækker fingeren op og siger:

»Jeg kan ikke lide edderkopper, men jeg forstår ikke, hvorfor man dræber dem. De er ret nyttefulde og holder insektbefolkningen nede.«

Folk griner lidt. Pigerne på bordet fniser meget. ‘Insektbefolkningen’ hvisker en.

Deres humanistiske konfirmation består af en ceremoni. Her skal de selv lave et indslag på syv minutter. Selma har valgt at skrive noget om kærlighed, som hun vil sige højt foran alle de fremmødte.

»Og så skriver hele min gruppe under på et lærred for ligesom at sige, ‘nu er vi en del af Humanistisk Samfund’,« fortæller Selma.

Hun glæder sig. Og hun er især glad for, hun skal humanistisk konfirmeres, fordi hun virkelig føler, det giver mening. Noget, hun kan tage med sig og bruge i sin videre færd i livet.

»Jeg tror, jeg kommer til at have en bedre forståelse af, hvad jeg selv har af meninger i livet, både politisk og i forhold til religion. Det er jo mange ting, man skal tage stilling til, når man bliver voksen, og det er rart at vide lidt om det først og også kunne diskutere det,« siger hun og kigger betænksomt rundt i lokalet, før blikket vender tilbage:

»Vi kommer mere ind i de voksnes verden. Vi bliver jo ikke voksne af det, men de lærer os at være unge og stadig vide ting om voksenlivet, så vi er klar til det.«