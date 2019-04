Louise Johansen er mor til to gymnastikpiger. Bor med sin mand i en murermestervilla i Hedensted nord for Vejle. Elsker at rejse. Og i juni går turen igen til Sverige, VisitSweden inviterer.

»Det er jo helt vanvittig, at sådan noget kan komme i stand bare pga. en instagramprofil,« siger 39-årige Louise Johansen, der i dag lever af sociale medier.

Fire ud af fem forældre deler billeder af deres børn på sociale medier, så på sin vis er Louise Johansen bare, som forældre er flest. Forskellen er bare, at hvert et billede hun deler på sin blog eller instagramprofilen @mortilmernee er en del af en større forretningsplan.

Hvordan man så kan leve af sociale medier, kan godt være svært at forklare de andre på forældremødet i Hedensted.

Siden Louise Johansen var på barsel med sin yngste, har hun delt sit familieliv på Instagram. Foto: Louise Johansen Vis mere Siden Louise Johansen var på barsel med sin yngste, har hun delt sit familieliv på Instagram. Foto: Louise Johansen

Det korte svar er, at Louise Johansen er en af del af en stærkt voksende trend, ‘instamødre’, som deler familielivet på sociale medier og til gengæld scorer nogle af de annoncekroner, som før gik til tv-reklamer og helsidesannoncer i glittede magasiner.

Fundet billeder af sig selv

Knap 77.000 følgere kigger med, når hun f.eks. poster et billede af sig selv eller sine to lyshårede piger i H&Ms nye sommerkollektion.

Og det er guld for virksomheder, der i stigende grad smider penge efter en autentisk markedsføringskanal, hvor produktet når ud til en helt specifik målgruppe.

Men det giver selvfølgelig også lidt at tænke over, når ens ældste datter kommer hjem og siger, at hun har googlet sig frem til nogle billeder af sig selv, som hun ikke er så glad for.

Merle i H&Ms nye sommerkollektion. Vis mere Merle i H&Ms nye sommerkollektion.

14.000 billeder af familielivet

Det hele begyndte for otte år siden, da Louise Johansen under sin anden barsel første gang stødte på blogverdenen.

»Jeg sad og googlede noget keramik og undrede mig over, at jeg i stedet for at havne på en officiel hjemmeside hele tiden landede inde i helt almindelig folks hjem,« siger hun.

De mange fine boligblogs gav hende lyst til selv at vise sit eget hjem frem på en blog - ligesom når hun i gamle dage havde ‘lavet om på sit værelse’ og stolt hentede sin mor og far.

»Og da Instagram kom ret hurtigt efter, hoppede jeg med på den bølge fra start,« siger Louise Johansen, der siden har delt knap 14.000 billeder af familielivet i murermestervillaen.

Louise Johansen fanger små, inspirerende hverdagsøjeblikke af pigerne i muremestervillaen. Foto: Louise Johansen Vis mere Louise Johansen fanger små, inspirerende hverdagsøjeblikke af pigerne i muremestervillaen. Foto: Louise Johansen

»Ens liv ændrer sig, så det gør det, jeg deler, også. Men pigerne har mere eller mindre altid været en del af det,« siger Louise Johansen

Synes det er ret sejt

I dag er Neel og Merle fyldt otte og ti år, og babysvømningen er skiftet ud med springgymnastik.

»De synes, det er rigtig sejt,« siger Louise Johansen om pigernes oplevelse af at være med på hendes Instagram.

Selvfølgelig kan der godt være mindre sjove dage, f.eks. når den tidlige forårsvind bider, men billederne for samarbejdet med Bisgaard-sandaler skal i hus.

Louise Johansen har blandt andet lavet et samarbejde med Bosch, der sælger vaskemaskiner. Vis mere Louise Johansen har blandt andet lavet et samarbejde med Bosch, der sælger vaskemaskiner.

»Der skal de lige lokkes lidt ekstra. Men når de så ser billederne bagefter, bliver de ret stolte,« siger Louise Johansen.

Ferier og fleksibilitet i hverdagen

Hele familien nyder også godt af f.eks. samarbejdet med VisitSweden, hvor de inspirerer til gode familieoplevelser.

»Det er på alle måder en super fed opgave, hvor jeg jo selvfølgelig er på arbejde, men hvor de andre holder ferie,« siger hun.

Den største gave er dog fleksibiliteten i hverdagen.

Hele familien nyder godt af samarbejdet med Visit Sweden. I juni venter nye oplevelser i Sverige. Foto: Louise Johansen Vis mere Hele familien nyder godt af samarbejdet med Visit Sweden. I juni venter nye oplevelser i Sverige. Foto: Louise Johansen

»Når mine børn er syge, har jeg muligheden for at gå hjemme hos dem, til de er helt feberfri,« siger hun.

Hun forsøgte i sin tid efter sin barsel at vende tilbage til et 37 timers job på sygehuset.

»Men jeg var nødt til at sige op, fordi det ikke kunne passe med to små børn,« siger hun.

I en årrække har hun haft et deltidsjob, men fra januar i år har hun satset 100 pct. som influencer.

Pigerne synes det er ret sejt at være med på mors blog, fortæller Louise Johansen. Vis mere Pigerne synes det er ret sejt at være med på mors blog, fortæller Louise Johansen.

Hun er netop blevet en del af Collab Management, hvor hun og tre andre jyske influencere deler en manager, der står for kontakten med alle virksomheder.

Badedragt absolut minimum

Indholdet styrer hun 100 pct. selv. Billederne. Teksten. De små fortællinger, der får os andre til at drømme.

Med et stadig stigende antal følgere, to halvstore piger og et nyt fokus på billeddeling af børn, er hendes opmærksomhed på netop den del skærpet.

»Jeg viser ikke hvert et billede til pigerne først, men jeg tænker meget over, hvad jeg deler af dem,« siger hun.

Når sommerkollektionsbilleder for H&M skal skyde i det tidligere forår, skal der nogle gange lige lokkes lidt ekstra. Men bagefter er de stolte, pigerne. Vis mere Når sommerkollektionsbilleder for H&M skal skyde i det tidligere forår, skal der nogle gange lige lokkes lidt ekstra. Men bagefter er de stolte, pigerne.

F.eks. deler hun ikke billeder, hvor børnene sover. Det er for privat. Og i forhold til påklædning er badedragt på en varm sommerdag minimum.

»Det er absolut der, min grænse går,« siger hun.

Det blev hun for alvor opmærksom på, da hendes ældste datter for et par år siden kom hjem og sagde: »Mor, er du godt klar over, at der ligger et billede af mig som lille med bar overkrop på nettet?«

Datteren havde nemlig fundet et billede, som Louise Johansen havde delt på et tidspunkt, hvor hun ligesom mange andre ikke tænkte over forskellen på det sociale medie og fotoalbummet hjemme i reolen.

Deler du billeder af (dine) børn på sociale medier?

»Dengang var der ikke meget fokus på, hvem der kiggede med. Det tænkte man ikke på. Mine forældre har jo også billeder af mig, hvor jeg løb rundt med ble i haven,« siger hun.

Tabu vs. hensyn til pigerne

Det tænker hun over nu. Ligesom hun nøje overvejer, hvilke emner hun deler.

»Min yngste var igennem en pseudopubertet, som jeg oplevede var meget tabubelagt at snakke om. Der gik jeg med mange spekulationer om, hvorvidt jeg skulle skrive om det,« siger hun.

Efter en samtale med sin mand endte hun med at gøre det, og hun fik stort set kun positiv respons fra andre, der oplevede noget lignende.

Louise Johansen spørger altid sine piger, før hun indgår et samarbejde, de er en del af: »Men når man bliver spurgt i januar, kan det selvfølgelig være svært for dem at vide, om de også har lyst til at lege med Playmobil i slutningen af året.« Foto: Louise Johansen Vis mere Louise Johansen spørger altid sine piger, før hun indgår et samarbejde, de er en del af: »Men når man bliver spurgt i januar, kan det selvfølgelig være svært for dem at vide, om de også har lyst til at lege med Playmobil i slutningen af året.« Foto: Louise Johansen

Kun et par stykker mente, det ‘var vildt at dele noget så privat om ens børn’.

»Det er jo en balance mellem, at man ikke vil bidrage til et tabu, men samtidig er der et hensyn pigerne,« siger hun.

Én ting er sikkert:

»Pigerne skal på ingen google sig frem til situationer, som de ikke synes om,« siger Louise Johansen.