Der er en god skilling i at være øverstkommanderende for en af landets fem regioner.

Helt nøjagtigt en gennemsnitlig årsløn før skat på 2.300.097 kr. inkl. pension.

Det er ca. 800.000 kr. mere end statsministeren. En mio. kr. mere end finansministeren. Og knap 10 gange så meget som en nyuddannet sygeplejerske ansat i en af de fem respektive direktørers regioner.

Det viser aktindsigter, som B.T. har fået i landets fem regioner.

»Glorificerede personalechefer«

Men er skatteborgernes penge til at aflønne regionsdirektørerne godt givet ud?

Stemmer lønniveauet overens med det ansvar og arbejdsopgaver, de udfører, eller bliver regionsdirektørerne forgyldt i en grad, som deres funktion ikke kan svare for?

For professor i ledelse på Aalborg Universitet Anders Drejer er sagen klar.

»Meget af det, regionsdirektørerne laver, er myndighedsarbejde, som er reguleret af det, politikerne har bestemt, at de skal gøre. Så det er embedsmandsarbejde og politikerhåndtering mere, end det er ledelsesopgaver,« siger Anders Drejer og fortsætter:

»Lidt provokerende kan man sige, at de er glorificerede personalechefer.«

Så hårdt mener professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen dog ikke, at man kan tegne brættet op.

For ham at se er der fin sammenhæng mellem regionsbossernes lønninger, det job de udfører samt det ansvar, de bærer på deres skuldre.

»En region udgør jo en af landets største virksomheder, hvor den øverste direktør har ansvaret for omkring 30.000 medarbejdere. Det ansvar er enormt, og man giver simpelthen topcheferne en løn, der svarer til det ansvar,« siger han til B.T.



Derfor tjener nogle mere end andre

Regionsdirektørernes lønninger er fastsat fra centralt hold, og derfor kan der ikke - med mindre man politisk ændrer det - pilles ved lønrammen.

Over for B.T. forklarer Ole Lund Jensen, der er centerchef i Danske Regioner, at alle fem direktører - hvad enten de har ansvaret i Region Nordjylland eller Region Hovedstaden - som udgangspunkt får det samme i løn.

»Dér, hvor der er ud fra beløbene opstår en lønforskel, er, hvis en direktør er ansat på en tidsbegrænset ansættelse. Så får han eller hun et åremålstillæg. Og det tillæg kan aftales op til 30 pct. af lønnen. Altså som et løntilskud oven i lønnen fastsat i aftale for administrative chefer,« lyder det lidt tekniske svar fra Ole Lund Jensen.

Det er regionernes forretningsudvalg, der bestemmer, hvilken type kontrakt direktøren skal have.

Vælger de en individuel og varig kontrakt uden tjenestemændsvilkår - som tjenestemandspension og de øvrige garantier, der ellers gælder for tjenestemænd - får regionsdirektøren 20 pct. løntilskud.

Flere regioner er begyndt at gå væk fra åremålskontrakter, da det er den ansættelsesform, der trækker flest penge op af skatteborgernes lommer.

I forhold til regionsdirektørernes lønninger fra 2018 - som fremgår af det interaktive kort herover - var to de bedst lønnede direktører på åremålskontrakter.

Jævnfør de individuelle faste kontrakter havde de to åremålskontrakter en årsløn, der lå 70.000-200.000 kr. højere.