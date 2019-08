Fra årsskiftet lancerer B.T. en ny model for den mere end 100 år gamle papiravis.

B.T. vil fortsat udkomme på print hver dag i ugen, hele året rundt, men der vil ske ændringer.

Siden B.T. blev lagt sammen med gratisavisen metroxpress, har bladhuset publiceret to forskellige versioner af avisen. Den gode gamle i tabloidformat til kioskerne og abonnenterne og en i et mindre format til pendlere i den offentlige trafik.

Fra årsskiftet findes der kun én udgave af den daglige B.T. Den bliver i det store format og i et nyt og frisk design.

Alle hverdage vil den fortsat kunne findes i de kendte standere i toge, busser og på gader og stræder. Fremover vil man alene kunne købe B.T. i løssalg lørdag og søndag, hvor den udkommer i en ny og større weekendudgave med flere sider begge dage.

»Vi ønsker at skabe et levedygtigt printmedie, der er en blanding af abonnement, løssalg og gratis. Denne model giver bedst mening for B.T. Vi ved, at de fleste abonnenter er særligt glade for avisen i weekenden, og det er også her, vi har det største løssalg. Derfor skaber vi en ny og større lørdags- og søndagsavis,« siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør for B.T.

Avisens abonnenter vil fortsat få leveret avisen til døren alle ugens dage.

»Det er vigtigt for os, at alle vores abonnenter fortsat kan modtage B.T. efter behov, uanset om det er hele ugen eller i weekenden,« siger marketingdirektør i Berlingske Media Allan Nordahl Hansen.

Mens der ændres og justeres i avismodellen, vil B.T. fortsat være den samme.

»Vi fokuserer stadigvæk på vores styrkeområder, som er nyheder, sport og underholdning. Hverdagen bliver gratis, og i weekenden skal vi koncentrere os om løssalget og abonnenterne,« siger Michael Dyrby.