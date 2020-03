»Der er intet arbejde. Intet. Vi er desperate!«

Situationen spidser til dag for dag, ja, nærmest time for time i Milano.

Norditalien, Europas med afstand hårdest ramte område af coronavirus, er fuldstændig lammet, 16 millioner mennesker er underlagt regeringens meget restriktive dekret, og på markedet på Piazza Prealpi i modebyen Milano spejder stadeholderne forgæves og dybt frustrerede efter de kunder, der ikke længere dukker op.

B.T. har mandag mødt et par af de handlende på markedet.

En af dem er fiskehandleren Marco, som med blå maske for næse og mund udtrykker sin desperation:

»Der kommer ikke ret mange fisk, for i udlandet er de bange for at komme ned til os. Fra Danmark og Holland kommer der kun lidt. Vi er desperate,« siger Marco.

Får I flere fisk i morgen?

»Hvem ved?« siger den milanesiske fiskehandler og slår opgivende ud med armene.

Og fordi der mangler både fisk og kunder, giver det ingen mening for Marco at blive på pladsen, så han beslutter sig modstræbende for at pakke sammen før tid.

Det samme er en anden af de handlende, Santa Cavallaro, tvunget til.

»Vi sælger ingenting. Ingenting. Det er en katastrofe. Folk er naturligvis bange, men vi skal altså også have noget at spise. Vi prøver – hver dag,« lyder det fra Santa Cavallaro, inden de sidste ting på hendes og mandens stadeplads bliver slået sammen og lagt ind i parrets store hvide kassevogn.

Sent mandag eftermiddag spidser situationen yderligere til i Milano:

Ifølge nyhedsmediet milanotoday.it har en gruppe fanger i San Vittore-fængslet i byens centrum sat ild til dele af bygningerne og skulle ifølge det oplyste løbe rundt på fængslets tag, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen.

Den voldsomme handling kommer blot dagen efter, at en gruppe fanger i protest over forholdene under coronavirussens hærgen satte ild til bygningerne i fængslet i Modena i Emilia-Romagna-regionen.

I skrivende stund lyder de seneste skræmmende tal for coronavirus i Italien, at 7.375 personer er blevet smittet.

Hidtil er 366 døde af sygdommen i støvlelandet.