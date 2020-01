Angrebet kom natten mellem torsdag og fredag. Den amerikanske drone dræbte general Qasem Soleimani og ni andre med et missil.

Fredag morgen blev det klart for den internationale verden, at USA på ordre fra præsident Trump skød og dræbte en højtstående general fra et andet land på et tredje lands territorium.

En begivenhed, der kan forandre verden.

En begivenhed, der ændrer vilkårene for Mette Frederiksen.

Hendes nytårstale, der var renset for Danmarks sikkerhedsmæssige forhold til verden, blev pludselig udstillet.

Det er ikke nok at være ‘børnenes statsminister’ i en urolig verden.

Mette Frederiksen brugte fredagen på at besvare spørgsmål på Facebook og foto-besøge et børnehjem. ‘Børnenes statsminister’ talte slet ikke om USAs angreb det meste af dagen.

Da hun endelig – ud på eftermiddagen – var nødsaget til at udtale sig, havde hun intet bud på Danmarks position.

Det blev her afsløret, at Mette er den ‘lavpraktiske statsminister’. På diverse sociale medier har hun vist, at Mette vasker tøj, Mette bager æbleskiver efter farmors opskrift, Mette bager brød, Mette Frederiksen er i det hele taget praktisk som dig og mig.

Statsminister Mette Frederiksens eneste bud til danskerne var: hold øje med Borgerservices hjemmeside. Her er der hjælp at hente. Hold øje med Borgerservice. Hun sagde det tre gange.

Ingen holdning til drabet på general Qasem, ingen holdning til Mellemøsten, ingen retning i forhold til de danske tropper, der allerede er i området og de styrker, der er på vej.

Den tidligere socialdemokratiske, kvindelige statsminister Helle Thorning-Schmidt var konstant opmærksom på at have en sikker ‘hånd på roret’. Ikke noget pjatteri på de sociale medier, for der er brug for en troværdig leder på et eller andet tidspunkt, vidste hun.

Virkeligheden indhentede Mette Frederiksen to dage inde i det nye år. Satsningen på at være ‘børnenes statsminister’ og vise sig frem på de sociale medier, som enhver anden dansk familie, er forfejlet.

Du er ikke en ganske almindelig dansk kvinde i en sammenbragt familie. Du er ikke ‘børnenes statsminister’, Mette Frederiksen.

Du er Danmarks statsminister, for der må være en sikker hånd på roret og et skarpt blik på de vigtigste begivenheder i verden.

Nedslag fra ugen



YouSee bør have sort samvittighed

YouSee blev ramt af ugens helt store nedtur. Helt selvforskyldt. I flere måneder har tv-distributøren været klar over, at den 1. januar var en skæringsdag. Her blev Discoverys mange kanaler smidt ud, og nye skulle ind. Men – som sædvanlig fristes man til at sige – virkede det ikke. YouSee har gjort det til en fast vane at gå ned i begyndelsen af vigtige fodboldkampe, men nu var det YouSees eget tilbud, bland-selv, der ikke fungerede. Brugerne og eksperter måbede over, at det kunne gå så galt. Direktør Jacob Mortensen har siden nytår været fast gæst i B.T.s spalter, for at beklage. Undskyld, at det ikke virker, beklager, undskyld, undskyld og undskyld.

Blomsterpigen fra Hjørring

Ugens helt er den unge kvinde fra Hjørring, der trods slidgigt og ordblindhed har taget ansvar for sit eget liv. Kvinden var så nervøs og talte så hurtigt, at man aldrig fik fat i hendes navn. Det var ærgerligt, for hun forsøgte i Løvens Hule at få ‘løverne’ til at bruge skallede 100.000 kroner på hendes nye firma, der har opfundet og udviklet en genial plastkrukke, så planter overlever frost. Fed idé, som panelet dog ikke ønskede at investere i. Det var helt forkert, og måske er ‘løverne’ slet ikke så risikovillige, som de lader som om. Herfra er der både skulderklap og thumbs-up til en stærk dansker, der skaber sit eget liv. Må de 100.000 kroner snart komme rullende til Blooms.

Ugens citat

“Det amerikanske angreb er ikke andet end en fej terrorhandling. Iran har ret til at svare igen på alle måder og på alle tidspunkter”

Mohammad Javad Zarif, Irans udenrigsminister efter drabet på general Qasem Soleimani og ni andre, herunder Qasems svigersøn.