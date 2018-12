En journalist på B.T. er blevet tiltalt for at bringe fortrolige oplysninger om Omar el-Husseins familie.

Sagen drejer sig om artikler tilbage fra april 2015, altså to måneder efter at Omar el-Hussein angreb kulturhuset Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade.

Oplysningerne fik han fra Dansk Folkepartis medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Finn Rudaizky.

»Det er en sag, vi ser frem til med meget stor sindsro. Han har blot passet sit job som journalist, men det bliver en spændende og principiel sag,« siger B.T.'s ansvarshavende chefredaktør Michael Dyrby.

Anklagemyndigheden har rejst tiltale efter straffelovens paragraf 152 d, stk. 2 om videregivelse af enkeltpersoners rent private forhold. Journalisten kræves idømt en bøde for at viderebringe oplysningerne.

Ifølge B.T. var der imidlertid tale om forhold, der 'i allerhøjeste grad havde samfundsmæssig interesse', som Michael Dyrby formulerer det.

»Den handler blandt andet om hvad der førte til, at Omar El-Hussein udførte det største terrorangreb på dansk jord. Det bliver interesssant at følge sagen, for hvor går grænsen for journalistik? Hvis man ligger inde med oplysninger, der har væsentlig samfundsmæssig interesse, skal man så ikke kunne bringe dem videre,« spørger han.

En journalist fra Berlingske har også været sigtet i sagen, men han bliver ikke tiltalt, oplyser senioranklager Søren Harbo til Ritzau.

Sagen kommer for Københavns Byret 21. og 22. marts.